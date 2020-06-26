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Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda Van'da ve Manisa'da ekiplerimiz çalışmalarını en hızlı şekilde yapacaklar. Diğer taraftan İstanbul'da yaşanan selde hemen İl Müdürlüğümüz ekipleri olay yerine intikal etti. Bakan Yardımcımızı görevlendirdik

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:29:34 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda Van'da ve Manisa'da ekiplerimiz çalışmalarını en hızlı şekilde yapacaklar. Diğer taraftan İstanbul'da yaşanan selde hemen İl Müdürlüğümüz ekipleri olay yerine intikal etti. Bakan Yardımcımızı görevlendirdik
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