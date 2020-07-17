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Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:37:08 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt
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