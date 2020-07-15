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Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Rize'deki sel) Madenli beldemizde 200-250 konut yapmayı kararlaştırdık. Hep birlikte dere güzergahı üzerinde bulunan yaklaşık 250-300 yapıyı da yapacağımız bu konutlara taşımak suretiyle vatandaşımızın yanında ola

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:08:11 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Rize'deki sel) Madenli beldemizde 200-250 konut yapmayı kararlaştırdık. Hep birlikte dere güzergahı üzerinde bulunan yaklaşık 250-300 yapıyı da yapacağımız bu konutlara taşımak suretiyle vatandaşımızın yanında ola
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