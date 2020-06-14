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Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de incelemelerde bulunacak:

"Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz" - "Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:46:44 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de incelemelerde bulunacak:

TRABZON (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Gümüşhane'deki programlarının ardından Bingöl'e hareket etmek üzere kara yoluyla geldiği Trabzon Havalimanı'nda, gazetecilere açıklama yaptı.

Bingöl'e gideceğini belirten Kurum, "Gerekli açıklamayı orada yapacağız. Geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İçişleri Bakanımız gidiyor, biz de buradan katılacağız. İnşallah vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz. Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun." diye konuştu.


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