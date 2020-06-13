Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu:

RİZE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal kaynakları ve kültürel yapıları korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirterek, Rize'de bu bağlamda son 18 yılda 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de yayla denilince akla ilk Ayder Yaylası'nın geldiğini ifade eden Kurum, "Dünyanın beğeneceği, vatandaşlarımızın faydalanacağı bir proje yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl kaçak yapılar ve salıncakların yıkım sürecini gerçekleştirdik. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyerek, herkesin rızası ile burayı bir kamu alanı haline getirdik. Festival ve şenlikler için kullanacağız. Doğal güzellikleri ile korunacak. Bu alanda yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Uzun yıllar hatıraların yaşatıldığı bir alan olarak gelecek nesillelere aktarılacaktır." dedi.

Kurum, Ayder'de sokakların sağlıklaştırılması için çalışma yürütüldüğünün de altını çizerek, yağmur suyu kanalı, kaldırım ve bütün aydınlatmaların yenileneceğini aktardı.

Yaklaşık 50 milyon liralık yatırım bedelli projenin ilk etabını haziran sonu tamamlayarak vatandaşların hizmetine açacaklarını dile getiren Kurum, yaylaya yakışır bir altyapı kazandıracaklarını belirtti.