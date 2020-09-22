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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan küresel ısınmaya dikkati çeken paylaşım
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan küresel ısınmaya dikkati çeken paylaşım

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:38:31 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan küresel ısınmaya dikkati çeken paylaşım

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, küresel ısınmanın dünyaya etkilerinin anlatıldığı bir videoyu paylaşarak "Vakit varken değişelim, küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.

Kurum, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı, küresel ısınmanın dünyaya etkilerinin yer aldığı videoda ifadelere yer verildi:

"Dünyamız ısınıyor ama bu sıcak ısıtmayacak, yok edecek. Durdurulamayan seller, söndürülemeyen yangınlar, hayatı durduran kuraklık... Bu karanlık tabloyu el birliğiyle biz yaptık ama hala vakit var, değişelim, bu tabloyu tersine çevirelim. Dünyamızı kurtarmaya bugünden başlamak için küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim."

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