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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da"
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:32:46 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da"
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