Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Başlattığımız bu prestijli projeler, bu büyük şehircilik hizmetleri, geleceğin Türkiyesi'nin yeşil ağlarla örülmesi için atılmış en önemli adımlardan biridir." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasına "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nü kutlayarak başlayan Kurum, Dünya Çevre Günü'nün tüm canlıların hayat bulduğu, gelecek nesillerin emaneti dünyayı korumak için farkındalık oluşturmasını temenni etti.

Kurum, AKM alanında yapımı devam eden millet bahçesinin Ankara'daki 13 millet bahçesinden biri olacağını belirterek, "Bu millet bahçemiz, başkentimizdeki ekolojik koridor çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. Yapımını tamamladığımız zaman dünyanın en önemli yaşam alanlarından biri haline gelecek millet bahçemize hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi.

Dünya Çevre Günü'nde açılan İstanbul Halkalı ve Ayazma, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Başlattığımız bu prestijli projeler, bu büyük şehircilik hizmetleri, geleceğin Türkiyesi'nin yeşil ağlarla örülmesi için atılmış en önemli adımlardan biridir." şeklinde konuştu.

Kurum, şehirleri ve insanları tabiatla buluşturan millet bahçelerini takdim etmenin gururu, heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek, son iki yıllık süreçte 72 ilde 45 milyon metrekarelik alanda yatırım bedeli yaklaşık 14 milyar lira olan 207 millet bahçesinin çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Ankara'da 13 millet bahçesini daha önce hizmete sunduklarını anımsatan Kurum, "Bugün açılışını yaptığımız yaklaşık 550 bin metrekare alan üzerine kurulu 10 millet bahçemizle beraber, 23 millet bahçesini milletimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, millet bahçelerinin göletlerden koku bahçelerine, millet kıraathanelerinden camiye, yürüyüş ve bisiklet yollarından piknik ve oyun alanlarına kadar 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek donatılarla açıldığına dikkati çekti.

- "184 millet bahçesini en kısa sürede hizmete açacağız"

Çalışmaları süren 184 millet bahçesini de en kısa sürede hizmete açacaklarını bildiren Kurum, şunları söyledi:

"Amacımız, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 81 ilimize en az bir millet bahçesi yapmak, ülkemize 81 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmak. Şehirlerimize nefes aldıran millet bahçelerimizi yaptığımız gibi 4 bin kilometre bisiklet yolunu, tüm doğal alanlarımızı ve millet bahçelerini birbirine bağlayacak olan ve 22 ili kapsayan ekolojik koridorlarımızı da eş zamanlı olarak yapacağız."

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde "korunan alan" büyüklüğünün iki kat arttırılacağını belirterek, "Korunan alanlarımızı yıl sonuna kadar yüzde 10'a, 2023 yılı sonuna kadar yüzde 17'ye çıkaracağız." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi"nin 2023 yılına kadar 81 ildeki tüm belediyelerde uygulamaya geçirileceğinin altını çizen Kurum, "Bu proje ile ülkemiz daha temiz ve daha tasarruflu bir ülke olacak, en küçük çöpümüzü bile israf etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, Bakanlık olarak yerel yönetimlerin tüm çevre yatırımlarını ve altyapı projelerini desteklemeye devam edeceklerini ve 2023 yılına kadar katı atık depolama ve atık su arıtma tesisleriyle Türkiye'nin tamamına hizmet vermeye gayret göstereceklerini söyledi.

- "Riva Deresi'ni kimsenin insafına bırakmayacağız"

Konuşmasında, "Tıpkı 1994 yılında Haliç'i kaderine terk etmeyen, 'Temizlenemez' denilen Haliç'i tertemiz hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugün de Riva Deresi'ni kimsenin insafına bırakmayacağız, kaderine terk etmeyeceğiz." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en özel akarsu projelerinden biri olan Riva Projesi'ni gerçekleştirecek, deremizde canlılığı yeniden yeşerteceğiz. Su sporlarıyla, bisiklet yollarıyla şanına yakışır muhteşem bir doğal alanı inşallah, Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Beykoz Belediyemizle birlikte İstanbul'umuza kazandıracağız."

Çocuklara mavisiyle, yeşiliyle tertemiz bir Türkiye bırakmak için çevre yatırımlarını tek tek hayata geçirdiklerini vurgulayan Kurum, "Milletimiz bahçelerine kavuşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor." dedi.

Kurum, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bütün çevre projelerine destek veren eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakanlıktaki mesai arkadaşları ile TOKİ, İller Bankası, Emlak Konuttaki projelerde çalışan herkese teşekkürlerini ileten Kurum, millet bahçelerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.