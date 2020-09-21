Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı

Sosyal medya hesabı üzerinden sıfır emisyon konusunda atılacak adımların yer aldığı videoyu paylaşan Bakan Kurum, bu paylaşımına "İklim değişikliğiyle etkin mücadele, temiz bir gelecek için sıfır emisyon" notunu düştü - Bakan Kurum'un paylaştığı videodaki bilgilere göre, sıfır emisyonlu ulaşım kesintisiz olacak - 2023'e kadar yapımı tamamlanacak 3 bin kilometre bisiklet ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu ile trafik yoğunluğu azaltılarak hava kirliliğinin önüne geçilecek