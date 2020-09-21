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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı

Sosyal medya hesabı üzerinden sıfır emisyon konusunda atılacak adımların yer aldığı videoyu paylaşan Bakan Kurum, bu paylaşımına "İklim değişikliğiyle etkin mücadele, temiz bir gelecek için sıfır emisyon" notunu düştü - Bakan Kurum'un paylaştığı videodaki bilgilere göre, sıfır emisyonlu ulaşım kesintisiz olacak - 2023'e kadar yapımı tamamlanacak 3 bin kilometre bisiklet ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu ile trafik yoğunluğu azaltılarak hava kirliliğinin önüne geçilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:32:15 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı.

Kurum, Twitter hesabından Bakanlıkça sıfır emisyon konusunda atılacak adımların yer aldığı videoyu, "İklim değişikliğiyle etkin mücadele, temiz bir gelecek için sıfır emisyon. Dünya Sıfır Emisyon Günü kutlu olsun." notuyla paylaştı.

Bakan Kurum'un paylaştığı videodaki bilgilere göre, otoparklarda her 50 park yerinden birinde şarj istasyonları yer alacak.

Sıfır emisyonlu ulaşım kesintisiz olacak, 2023 yılına kadar yapımı tamamlanacak 3 bin kilometre bisiklet, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu trafik yoğunluğu azaltılarak hava kirliliğinin önüne geçilecek.





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