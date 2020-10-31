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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak."
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak."

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:45:30 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak."
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