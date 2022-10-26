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Ekonomi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak
Ekonomi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli (temizlik personeli) alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 15:11:00 -
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli destek personeli (Temizlik Personeli) alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 26/10/2022 -05/11/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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