ÇEVKO, 2019'da yarım milyon tonu aşkın ambalaj atığını dönüştürdü

İSTANBUL (AA) - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), 2019 yılı faaliyetleri kapsamında 563 bin 554 ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü belgeledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, iş dünyası, kamu yönetimi, yerel yönetimler, tüketiciler ve medyanın katkı ve katılımları ile meydana gelen sürdürülebilir bir geri dönüşüm sistemi, sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyor.

1991'de kurulan ve 2005'te alanındaki ilk yetkilendirilmiş kuruluş ilan edilen ÇEVKO Vakfı, bu konuda uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiriyor. ÇEVKO Vakfı, Türkiye'de kurucusu olduğu sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için çalışmalarına 29 yıldır artan bir ivmeyle devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, 2019'da Türkiye genelinde 145 belediye ile iş birliği içerisinde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla iç mekanlara ve dışarıdaki ortak alanlara yerleştirilmesi için 170 bine yakın ambalaj atığı kumbarası sevk ettiklerini belirtti.

İmer, "2019 yılı faaliyetlerimizle yarım milyon tonun üzerinde, 563 bin 554 ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü belgelemiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Vakfın ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması ve geri dönüşümü ile ilgili gerçekleştirdiği yetkilendirilmiş kuruluş çalışmalarıyla 2019'da engellenen sera gazı salınımının, 321 bin 648 ton karbondioksit eşdeğerinde hesaplandığını aktaran İmer, bu değerin ortalama bir otomobilin dünyanın çevresinde yaklaşık 30 bin kez dönmesiyle çıkaracağı emisyona eşit olarak hesaplandığını belirtti.

- "2020'de toplam geri dönüşüm hedefi yüzde 55"

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak ambalajlı ürün piyasaya süren 1800'ü aşkın kuruluşun yükümlülüklerini üstlendiklerini ifade eden İmer, şu bilgileri verdi:

"Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, malzeme cinsine bakılmaksızın 2020 yılı için toplam geri dönüşüm hedefi yüzde 55'tir. Buna ek olarak aynı yönetmelik kapsamında malzeme bazlı geri dönüşüm hedefleri de yer almaktadır. 2020 yılı için bu oranlar, camda yüzde 60, plastikte yüzde 55, metalde yüzde 55, kağıt/kartonda yüzde 60, ahşapta ise yüzde 15'tir. Bu hedefler sanayi kuruluşlarına bir yıl önce piyasaya sürdükleri ambalajlı ürünlerini bu oranlarda toplatarak geri dönüştürme yükümlülüğü getirmektedir. Piyasaya ambalajlı ürün süren işletmeler 2020 yükümlülüklerini yetkilendirmiş kuruluş üzerinden yerine getireceklerdir."

- Geri dönüşüm kültürü toplumda yaygınlaşıyor

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, Türkiye'de geri dönüşüm kültürünün giderek geliştiğine işaret ederek, "Bu konuda on beş yılı aşkın süredir yasal düzenlemeler var ve sanayi sorumluluğu, sanayi yükümlülüğüne dönüşmüş durumda. Kaynağında ayrı toplamaya önem veren belediye sayısı her geçen yıl artıyor. Son birkaç yıldır kamu yönetimi, sıfır atık vizyonu çerçevesinde bu konuya eğiliyor, kamu kurumlarının yanı sıra önde gelen sanayi kuruluşları sıfır atık alanında önemli adımlar atıyor. Toplum nezdinde de kaynağında ayırma alışkanlığı yerleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geri dönüşümün başlangıç noktasını bireylerin oluşturduğuna dikkati çeken İmer, "Kullanılmış ambalaj bir atık değil, çevre, ekonomi ve toplumsal kalkınmaya katkı için bir kaynak, bir güçtür. Günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerin ambalajlarının, geri dönüşüm yolu ile hammadde olarak ekonomiye kazandırılması; bu sayede hem kaynak tasarrufu, hem de çevrenin korunmasının sağlanması mümkündür." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de ambalaj atıklarını dönüştüren 1000'i aşkın tesis bulunuyor"

Bu sürecin evlerde attılan basit adımlarla başladığını belirten Mete İmer, şunları kaydetti:

"Bu nedenle kurulduğumuz günden beri bireylerin eğitim ve bilinçlendirilmesi amacıyla okullarda eğiticilerin eğitimi yoluyla olsun, evlerde ve iş yerlerinde kapı-kapı bilgilendirmeler yoluyla olsun, kalabalıkların yer aldığı büyük etkinlikler veya medya yoluyla olsun, iletişim çalışmaları yapmaya büyük önem veriyoruz. Belediyelerce toplanan ambalaj atıkları, lisanslı toplama-ayırma tesislerine geliyor ve buralarda türlerine göre işlemlerden geçirildikten sonra lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek insan, çevre ve ekonomi açısından yararlı hammaddelere dönüştürülüyor. Ülkemizde farklı malzemelerden yapılmış ambalaj atıklarını toplayarak ayıran ve geri dönüştüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış 1000'in üzerinde tesis bulunuyor. Kısacası geri dönüşüm, arkasında kapsamlı bir alt yapı barındıran bir toplumsal kültürdür."

İmer, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasını ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesini hedeflediklerini vurguladı.