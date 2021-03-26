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Kadın - Aile Cevizli erişte nasıl yapılır? Cevizli erişte tarifi
Kadın - Aile

Cevizli erişte nasıl yapılır? Cevizli erişte tarifi

Erişte nasıl yapılıyor? Ara yemek olarak ne pişirsem diye düşünüyorsanız; cevizli erişteye ne dersiniz? Peki, cevizli erişte nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:50:00 -
Cevizli erişte nasıl yapılır? Cevizli erişte tarifi

Ceviz ve erişteyle şahane bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Cevizli erişte tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı erişte
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • 3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz

Üzeri için:

  • Beyaz peynir
  • Ceviz içi

Cevizli erişte nasıl yapılır?

Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın.

Erişte ve ceviz içini ekleyip kavurun.

Eriştenin rengi dönünce sıcak su ve tuzu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın, ocağın altını kapatın.

Erişte suyunu çekince 5 dakika kadar dinlendirin.

Servis aşamasında tabağı ceviz ve beyaz peynirle süsleyin.

Afiyet olsun.

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