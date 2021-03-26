Cevizli erişte nasıl yapılır? Cevizli erişte tarifi
Erişte nasıl yapılıyor? Ara yemek olarak ne pişirsem diye düşünüyorsanız; cevizli erişteye ne dersiniz? Peki, cevizli erişte nasıl yapılıyor?
Ceviz ve erişteyle şahane bir yemek hazırlayabilirsiniz.
Cevizli erişte tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı erişte
- 2 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- 3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz
Üzeri için:
- Beyaz peynir
- Ceviz içi
Cevizli erişte nasıl yapılır?
Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın.
Erişte ve ceviz içini ekleyip kavurun.
Eriştenin rengi dönünce sıcak su ve tuzu ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın, ocağın altını kapatın.
Erişte suyunu çekince 5 dakika kadar dinlendirin.
Servis aşamasında tabağı ceviz ve beyaz peynirle süsleyin.
Afiyet olsun.