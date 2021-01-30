  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Cevizli çörek tarifi
Kadın - Aile

Cevizli çörek tarifi

Çörek tariflerinden en meşhuru cevizli çörek tarifidir. Hem besleyici hem lezzetli olan cevizli çörek Anadolu'nun uzun yıllardır tattığı yemeklerden. Peki tam kıvamında cevizli çörek nasıl yapılır? İşte nefis cevizli çörek tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-01-30 00:42:00 -
Cevizli çörek tarifi

Cevizli çörek nasıl yapılır? Mayalı cevizli çörek tarifi haberimizde...

Cevizli çörek tarifi

MALZEMELER

Yarım kg un
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvıyağ
25 gram yaş maya
1 su bardağı su
250 gram çekilmiş ceviz içi
1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın. Süt, sıvı yağ, maya ve suyu ilave edip yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek yarım saat mayalandırın. Hamuru bezelere ayırıp, yemek tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına ceviz koyun. Hamurun uçlarını ortaya doğru toplayarak kapatın. Ek kısmı aşağıda kalacak şekilde yağlanmış tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirip servis yapın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi
Medya

Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi

TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini oynayan Ferdi Sancar, gelecek bölümlerle ilgili önemli ipuçlarını verdi...
İkinci el araçta rekor düşüş: Son dört yıldır böylesi görülmedi!
Gündem

İkinci el araçta rekor düşüş: Son dört yıldır böylesi görülmedi!

İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü. Geçtiğimiz yıl fiyatların da talebin de tavan yaptığı sektörde satışlar bıçak gibi kesilirken, ge..
İsrail’den flaş açıklama: Türkiye'ye atama kararı aldık
Dünya

İsrail’den flaş açıklama: Türkiye'ye atama kararı aldık

İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarlığı görevine Irit Lillian atandı. Lilian, iki sene önceye kadar İsrail Bulgaristan Büyükelçiliği görevini yü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay