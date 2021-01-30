Cevizli çörek tarifi
Çörek tariflerinden en meşhuru cevizli çörek tarifidir. Hem besleyici hem lezzetli olan cevizli çörek Anadolu'nun uzun yıllardır tattığı yemeklerden. Peki tam kıvamında cevizli çörek nasıl yapılır? İşte nefis cevizli çörek tarifi...
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Cevizli çörek tarifi
MALZEMELER
Yarım kg un
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvıyağ
25 gram yaş maya
1 su bardağı su
250 gram çekilmiş ceviz içi
1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Unu geniş bir kaba alın. Süt, sıvı yağ, maya ve suyu ilave edip yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek yarım saat mayalandırın. Hamuru bezelere ayırıp, yemek tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına ceviz koyun. Hamurun uçlarını ortaya doğru toplayarak kapatın. Ek kısmı aşağıda kalacak şekilde yağlanmış tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirip servis yapın.