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Yerel Cevizlerin arasına saklamış... Polis görür görmez gözaltına aldı
Yerel

Cevizlerin arasına saklamış... Polis görür görmez gözaltına aldı

Ceviz satan kamyonette, meyvelerin arasına 500 gram uyuşturucu saklayan şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 07:26:00 -
Cevizlerin arasına saklamış... Polis görür görmez gözaltına aldı

Alınan bilgiye göre, Bursa, Yeşilova Mahallesi 22. Çeşme Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, Mert Ö. (32) yönetimindeki 77 AAT 381 plakalı ceviz yüklü kamyoneti durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, kamyonette gerçekleştirdikleri aramada cevizlerin arasına gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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