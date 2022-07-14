Ceviz yağının faydaları nelerdir?

Yemeklerde, saç bakımında ve cilt bakımında kullanılan ceviz yağı, güçlü bir aromaya sahip olduğu için yemeklerde çok az miktarda kullanılmalıdır. İçeriğindeki manganez, melatonin ve bakır sayesinde endotelin seviyesi düşüren ve bu sayede kalp rahatsızlığı riskini azaltan ceviz yağı, cilt bakımı alanında da birçok kozmetik ürünün içeriğinde kendisine yer buluyor.

Ceviz yağı bulamadığınız yerlerde günlük olarak muhakkak 1 yada 2 ceviz yemeniz vücudunuz için çok önemli olan yağ asitlerini ve A,E,C,B vitaminlerini almanızı sağlayacaktır. Bu vitaminler sağlıklı bir cinsel yaşam için önem arz ederken saçların ve cildin de daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

Kan basıncını düşürücü özelliği sayesinde yüksek tansiyon hastalarına iyi gelen ceviz yağı, kişiye özel bazı durumlarda yarar yerine zarar verebilmektedir. Bu nedenle ceviz yağı içeren alternatif tedavi yöntemlerini uygulamadan önce doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca cevize yada ceviz yağına alerjiniz olup olmadığını uygulamaya geçmeden önce test etmelisiniz.

Ceviz Yağının Faydaları

Mantar Tedavisinde Ceviz Yağı Kullanımı

2 yemek kaşığı ceviz yağı

1 adet küçük boy soğan

Ceviz yağını sade olarak yada soğanı rendeleyip havanda dövdükten sonra yağa karıştırarak kullanabilirsiniz. Cildinizde oluşan mantar rahatsızlığı için hazırladığınız karışımı her gün mantarın üzerine sürün ve 1 saat bekledikten sonra temizlenin.

Ceviz Yağı ile Kırışıklıklarınızı Giderin

Ceviz yağı cilde sürüldüğünde yada doğrudan gıdalarla birlikte alındığında kırışıklıklar üzerinde güçlü bir etki gösterir. Pamuk yardımıyla ceviz yağını kırışıklık bulunan bölgeye sürüp 2 saat bekledikten sonra temizlenin. Dilerseniz ceviz yağını salatalara ekleyip de tüketebilirsiniz. Besin olarak tüketildiğinde ceviz yağı, yaşlanmanın getirmiş olduğu cilt kırışıklıklarını giderir ve cildin elastikiyetini arttırır.

Ceviz Yağının Sağlığa Faydaları

Egzama tedavisi: Sık rastlanan cilt rahatsızlıklarından biri olan egzamaya ceviz yağı iyi gelecektir. Birkaç damla ceviz yağını egzama veya egzama benzeri döküntülü cilt rahatsızlığı bulunan bölgeye uygulanmalıdır.

İltihap kurutur: Ceviz yağı içeriğindeki Omega 3 ve 6 yağları romatizma gibi iltihaplı hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Yaşlanmayı geciktirir: Hücre hasarına neden olan serbest radikalleri kontrol altında tutan ceviz yağı, bu nedenle yaşlanmaya bağlı etkileri en aza indirir.

Kan dolaşımını hızlandırır: Damar sertliğini önleyen ve kan dolaşımını hızlandıran ceviz yağı, kalp hastalıklarına karşı günlük olarak az miktarda tüketilmelidir.

Saçlarınızı besler: Ceviz yağı ile yapacağınız saç bakımı saç tellerinizi onaracak ve saç köklerini güçlendirecektir. Saçların daha canlı ve parlak görünmesini sağlayan ceviz yağını saçınızda nasıl kullanacağınızı öğrenmek için Ceviz Yağının Saça Faydaları konumuzu ziyaret edebilirsiniz.