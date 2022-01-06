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Kadın - Aile Ceviz yağı ne işe yarar? Faydaları neler?
Kadın - Aile

Ceviz yağı ne işe yarar? Faydaları neler?

ceviz yağının faydaları nelerdir? Ceviz yağı neye iyi geliyor?

Yeniakit Publisher
2022-01-06 09:19:00 - 2022-01-06 09:20:47
Ceviz yağı ne işe yarar? Faydaları neler?

İnsan sağlığına sayısız faydası ile iyileştirici etkisi bulunan ceviz yemişi, beyine benzer şekli ile beyin hücrelerini ve tüm bağışıklık sistemini güçlendirici özellikler taşır. B1, B2, B6 ve C vitaminleri açısından zengin değerler taşıyan ceviz, şifa kaynağı olarak alternatif tıpta sıklıkla kullanılır.

Ceviz yağı nedir?

Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan ceviz yağı, protein, potasyum, fosfor, magnezyum ve bakır gibi mineraller bakımından önemli bir kaynaktır. 

Ceviz yağının faydaları 

  • Kalp krizi riskini azaltır.
  • Antioksidan özelliği gösterdiğinden dolayı kansere karşı koruma görevi vardır.
  • Uyku sağlığına da etki eder çünkü içerisinde melatonin vardır. ...
  • Omega 9, Omega 6 ve Omega 3 yağ asitleri bulunur.
  • Kan dolaşımını hızlandırır.

 

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