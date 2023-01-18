Ceviz suyunun inanılmaz faydaları! Ceviz suyu kürü, Saraçoğlu tarifi çare olacak! Gramı bile çok değerli

Cevizin içerdiği Omega-3 yağlarının hem zayıflamada hem beyin sisteminde yararlı olduğunu araştırmalarla konu oluyor. Ceviz suyu içmek sadece zayıflama değil, genel vücut sağlığı için çok faydalıdır. Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine 1 tane ceviz içini suyun içerisine bırakın ve ağzını bir şeyle kapatın. Sabaha kadar bekletin sabah aç karnına hiç bir şey içmeden tüketin. Her gün mutlaka tazesini yapmayı ihmal etmeyin.

Ceviz suyunun inanılmaz faydaları!

1. Sindirim Sistemini Düzenler

Özellikle günde 1 bardak içmek sindirim sistemini düzenlemektedir. Sindirim problemi olanlar kişiler ve sindirim desteği almak isteyenler düzenli olarak tüketmesi gerekir. Ceviz suyu içerisinde bulunan vitaminler ve yağ dengesi sindirimin çalışmasında yardımcı olmaktadır.

2.Kolesterolü Dengeler

Ayrıca ikinci olarak ve en bilinen ise kötü kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Kolesterolü yüksek seviyeden düşmesine hatta dengede kalmasını sağlar. Hatta kalp sağlığını koruduğunu da bilinmektedir. Ve araştırmalara göre kalp krizi riskini de azaltır. Günde sadece aç karnına bir bardak içilmesi yeterlidir.

3.Tiroit Hastalığına İyi Gelir

Ceviz suyunun diğer bir faydası ise tiroit hastalığına da iyi gelmesidir. Tiroit bezinin az ya da çok çalışmasının normal seviyede çalışmasını sağlar. Düzenli olarak bu suyun içilmesi gerekir.

4. Cildi Güzelleştirir

Yine bir faydası ise cilt sağlığına olmuştur. Ciltte oluşan ve uzun süre kalıcı olan hastalıklara yani mantar, sedef ve egzamaya iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca cildin daha aydınlık, güzel, parlak ve nemli olmasını sağlar. Hatta cildi nemsiz olanlar için ciddin nem dengesini düzenler.

5. Sinir Sistemini İyi Gelir

Sindirim sitemine iyi geldiği kadar sinir sistemine de iyi gelmektedir. Stres altında olanlar ve stresli bir yaşam sürenlerin kullanması önerilir. Sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği bulunduğu için sinir sistemini düzene sokmaya yardımcı olur. Göbek ve basen bölgesindeki fazlalıkların yakılmasını kolaylaştırır. Yüksek proteinli mineraller sayesinde kilo kaybını kontrollü bir şekilde

6. Kilo ve Yağ Yakmayı Hızlandırır

En biline diğer özelliği ise kilo veremeye yardımcı olduğudur. Cevizin içerisinde bulunan yağ bilişenleri kilo vermeye yardımcıdır. Kilo vermek isteyenler sabah aç karnına bir bardak tüketmesi gerekir. Ayrıca sadece kilo vermede değil hızlı bir şekilde yağ yakılmasında rol oynamaktadır. Düzenli olarak yapan kişi kısa sürede hem yağlarından hem de kilolarından kurtulmaktadır.

7. Karaciğer Dostudur

İnsan vücudunun pek çok yerine faydasına olan ceviz suyunun karaciğeri güçlendirme özelliği de bulunmaktadır. Cevizde bulunan vitamin ve yağlar sayesinde karaciğer dostudur. Karaciğerin korunmasında ve güçlenmesinde destecidir. Ayrıca karaciğer hormonlarını dengelemektedir.

8. Kansere Karşı Korur

Tabii ki birçok faydası olurda kansere karşı faydası olmaz mı? Diğer özelliğinde bir tanesi de kansere karşı koruyucu oluşudur. İçerisinde bulunan yağlar ve vitaminler sayesinde kanseri önleme de yardımcıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı kalkan görevi üstlenmektedir.

9. Kalbi Korur

Yukarda da bahsetmiştim kalp sağlığına büyük faydası bulunmaktadır. Kalbi korur ve kalp sağlığını artırır. Ayrıca kalp krizini de azalttığı bilinmektedir. Özellikle kalp damarlarını açıcı ve genişletici özelliği de vardır. Yani kalp dostudur desek yeridir. Düzenli olarak tüketen birinin kalp sağlığı iyi olur.

10. Saç Sağlığına İyi Gelir

Saç sağlığına faydası ise saçları daha güçlü ve daha parlak olmasını sağlamaktadır. Düzenli olarak ceviz ve kabuğunun suyuyla saçları yıkamak saçların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

11.Bebek İçin Faydası

Hamileler ve emziren annelerde bu suyu tüketmesi gerekir. Çünkü bu ceviz suyu içerisinde bulunan yağ ve vitaminlerin bebeğe de geçmesini sağlayacaktır.

12. Alzheimer’e Karşı Korur.

Cevizin beyine iyi geldiği bilinmektedir. Suyu da beyinde oluşan alzheimer sağlığına da iyi gelmektedir. Düzenli olarak kullanan kişilerde bu hastalığın olmadığı ve daha geç olduğu bilinmektedir.

Limonlu ceviz suyunun faydaları

Limonlu ceviz suyu, kilo vermek isteyenlerin başvurduğu diğer yöntemler arasındadır. Toksinlerin hızla atılmasını sağlayan limon, ceviz suyunun etkilerini güçlendirir. Böylece metabolizma hızı artar ve yağ yakımı kolaylaşır. Ceviz suyunun zayıflatıcı etkisi göz önüne alınıp diyetlere bol miktarda ceviz eklemek hatadır.

Ceviz suyunu ne kadar süre içmeli? Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir.

Ceviz suyunun zararları nelerdir?

Ceviz alerji oluşturabilen bir besin olduğundan bazı bünyelerde ciltte kızarıklık, kaşıntı, lekelenme, şişkinlik gibi yan etkiler gösterebilir.

Yüksek miktarda lif içerdiğinden fazla tüketmek ishale yol açabilir.

Bazı bünyelerde baş ağrısı yapabilir.

Ceviz suyu kürü Saraçoğlu

Ceviz Suyu Kürü Nasıl Hazırlanır? İbrahim Saraçoğlu Tarifi

Cevizlerin içleri çıkarılarak, bir bardak suyun içine atılır. Bu ceviz suyu karışımı 1 gece suda bekletilir. Bu kürü sabah aç karınla, kahvaltıdan 30 dakika önce olacak şekilde tüketmek gerekmektedir. Cevizlerinin de yenmesi mühimdir. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu için. İçtikten sonra bardakta kalan ceviz içini de afiyetle yemeyi ihmal etmeyin tabii.

Cevizi suyu içerisinde bekletmek, özlerinin iyice suya geçmesini ve sizin daha çok fayda görmenizi sağlar. Sonuç mu? Sağlıklı ve hızlı zayıflamanın etkisini bizzat yaşarsınız. Ceviz suyu nasıl yapılır derseniz, tariflerimizi sıralıyoruz...

Zayıflatma Etkili 3 Ceviz Suyu Tarifi

Ceviz suyunun bu kadar faydasını incelemişken en etkili ceviz suyu tariflerini aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz kolayca kilo verebilir, isterseniz uykunuzu düzenleyip sinirlerinizi yatıştırabilirsiniz. Daha sağlıklı bir yaşam için kolay hazırlanan bu tarifleri mutlaka denemelisiniz.

GECE YATMADAN VE SABAH UYANINCA KULLANIN

Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karna suyu içip cevizleri yiyin.

Emziren anneler, hamileler, diyabet, tiroid ve kolesterol hastaları için uygun olan ceviz suyunu, istediğiniz kiloya inene kadar her gün yapmalısınız.

Ceviz suyunu mucizevi hale getiren diğer özellikler ise, Protein içeriğiyle yağ yakmayı hızlandırıyor. Omega 3 yağlarıyla sinir sistemini koruyor.

Ara öğünde yenildiğinde tok tutup kilo verdirir.

Karaciğeri güçlendirip hormonları dengeler.

DETOKS ETKİSİ YAPIYOR

Detoks etkisiyle vücudu içeriden temizler. Doymamış yağ içeriğiyle kabızlığı giderir.

Kolesterol için ceviz suyu kaç gün içilmeli?

Ceviz suyunu ne kadar süre içmeli? Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir. Kullanmadan önce alerjik durumunuzu ve sağlığınızı göz önüne alarak ve uzmanına danışarak kullanmalısınız.