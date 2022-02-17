Ceviz reçeli tarifi nasıl yapılır? Ceviz reçeli faydaları

Ceviz reçeli faydaları

Beyin hücrelerini geliştirir, maksimum enerji sağlar, yaşlanmayı geciktirir, kolesterolü düşürür, kabızlığı giderir, astım ve bronşite iyi gelir. Özellikle çocukların kemik ve zeka gelişimine faydalıdır. İnsan psikolojisinde de etkili bir özelliği olan ceviz reçeli öfkeyi dindirir, sinir sistemini rahatlatır.

Ceviz reçeli tarifi

Yapımı için malzemeler

1 kilogram yeşil ceviz

1 su bardağı kireç kaymağı

1 kilogram toz şeker

6 su bardağı su

5 diş karanfil

1 çorba kaşığı limon suyu

Ceviz reçeli tarifi nasıl yapılır?

Elinize bir eldiven giyip cevizlerin en dış kabuklarını incecik soyun. (Cevizlere her dokunduğunuzda elinizde eldiven olsun.) Cevizleri büyük bir cam kavanoza yerleştirip üzerini içme suyuyla doldurun. Cevizleri 2 gün bu suda beklettikten sonra 1 hafta boyunca günde 3 kez sularını süzüp yenileyin. haftanın sonunda cevizleri 1 gün boyunca kireç kaymağında bekletin. Ardından güzelce duruladığınız cevizleri 20 dakika haşlayıp soğuk suya alın. Sudan çıkardığınız cevizleri bir kürdanla delerek içlerindeki acı suyu akıtın. Şeker, su ve limon suyuyla bir şerbet hazırlayın. Cevizleri ve karanfilleri şerbete atın ve birlikte kaynatmaya devam edin. Şerbet koyulaşıp reçel kıvamına yaklaştığında tencereyi ocaktan alıp temiz bir örtünün altında 1 gün güneşte bekletin. Ertesi gün cevizleri tencereden alıp şerbeti yeniden kaynatın. Şerbet iyice koyulaştığında cevizleri içine ekleyip reçelin soğumasını bekleyin. Soğuyan reçeli kavanozlara aktarıp ağzını sıkıca kapatarak serin bir yerde saklayın. Afiyet olsun…