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Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçeli tarifi

Yapım aşaması zahmetli fakat sonucu çok lezzetli olan ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçeli, henüz ham haldeki cevizlerden yapılan bir reçeldir. Peki, ceviz reçeli nasıl yapılır? İşte ceviz reçeli tarifi...

18 Haziran 2019 Salı 23:11
Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçeli tarifi

Yapım aşaması zahmetli fakat sonucu çok lezzetli olan ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz reçeli, henüz ham haldeki cevizlerden yapılan bir reçeldir. Peki, ceviz reçeli nasıl yapılır? İşte ceviz reçeli tarifi...

Malzemeler:

-1 kg.olgunlaşmamış ceviz
-1 su bardağı kireç kaymağı
-1 kg.toz şeker
-6 su bardağı su
-5 adet karanfil
-1 çorba kaşığı limon suyu

Ceviz reçeli nasıl yapılır?

-Ham cevizlerin kabuklarını çok ince olacak şekilde soyun.

-Büyük bir kavanoza üzerlerine geçecek kadar içme suyu koyun.

-2 gün boyunca o suyun içerisinde beklesinler sonra günde 3 kere, 7 gün boyunca suyunu değiştirerek cevizleri içme suyunda bekletmeye devam edin.

-Sudan çıkardığınız cevizleri 1 gün boyunca kireç kaymağına yatırın.

-1 günün sonunda cevizleri 2-3 su yıkayın ve hafif yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika kadar normal suyun içerisinde haşlayın. Sonra süzüp soğuk suya atın.

-Cevizler sivri bir cisimle(kürdan, şiş) delerek içersindeki acı suyun çıkmalarını sağlayın.

-Su, şeker ve limon suyu ile kıvamlı bir şerbet hazırlayın.

-Deldiğiniz ve acı suyunu çıkardığınız cevizleri karanfillerle beraber şerbetin içerisine atın.

-Şerbeti kıvam bulmaya başlayınca ocaktan alın ve tencerenin üzerine bir tülbent örtüp 1 gün boyunca güneşin altında bekletin.

-Ertesi gün ceviz tanelerini süzerek kenara alın ve şerbeti tekrardan kaynatın. Kıvamı iyice koyulaşınca cevizleri de içerisine ekleyip. Soğumasını bekleyin.

-Reçel iyice soğuyunca kavanozlara koyup buzdolabında saklayın.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:11
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