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Ekonomi Ceviz piyasası coştu! Serbest piyasada ceviz fiyatları
Ekonomi

Ceviz piyasası coştu! Serbest piyasada ceviz fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-10-14 10:18:00 -
Ceviz piyasası coştu! Serbest piyasada ceviz fiyatları

Ceviz üretiminde üretim coştu. Serbest piyasada ceviz fiyatları son durum belli oldu.

Türkiye'de ceviz hasadının başlamasıyla birlikte genel olarak ceviz üretimi yapan illerimizden sevindiren haberler geliyor. Yerli üretime en büyük sorun yaşatan ithal ceviz ise fiyat ortalaması korumaya devam ediyor. Enflasyonun etkisi üreticileri vursa da yapılan hasadın rekoltesi arttı. İhracat açısından ceviz fiyatları dış piyasadan artması üreticiye de bir nefes aldırdı. 

Üreticilere göre ceviz üretiminde hasat yüksek oranda verimli geçti ancak fiyatlardaki dalgalanmalar ve ithal ceviz fiyatları piyasadaki fiyatların düzene girmesini zorlaştırdığını belirtiyor.

SERBEST PİYASALARDA CEVİZ FİYATLARI

Kayseri serbest piyasada cevizin fiyatı 

Kabuklu Ceviz 1 Kilo (Kg)        111,87 TL

Ceviz İçi kilo (Kg)                     389,99 TL

Kabuklu Ceviz 25 kilo (Kg)        2.950 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İthal İnce kabuk ceviz  (Kg)          75,00 TL

Kahramanmaraş serbest piyasadaki cevizin fiyatı

Kabuklu Ceviz 1 Kilo (Kg)        139,86TL

Ceviz İçi kilo (Kg)                     429,99 TL

Kabuklu Ceviz 25 kilo (Kg)        3.200 TL

İthal İnce kabuk ceviz 1 (Kg)        79,99 TL

Tokat serbest piyasadaki ceviz fiyatları

Kabuklu Ceviz 1 Kilo (Kg)        129,89 TL

Ceviz İçi kilo (Kg)                     380,00 TL

Kabuklu Ceviz 25 kilo (Kg)        3.000 TL

İthal İnce kabuk ceviz 1 (Kg)        69,00 TL

 

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