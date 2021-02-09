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Aktüel Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Aktüel

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Tekirdağ’da ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 00:58:00 -
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları korkuttu.

Malkara ilçesi Pirinçeşme, Tekke ve Kürtürlü Mahallelerinde gece yağmurla karışık dolu yağışı etkili oldu. 15 dakika süren dolu vatandaşları korkuttu. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerini avuçlarına alan vatandaşlar, sosyal medyada paylaşım yaptı. Rasim Avcı, “Çok büyük felaket yaşadık. Korkutucu bir durumdu. İnşallah vatandaşlarımızın malına, tarlasına zarar gelmemiştir” dedi.

Pirinçeşme Mahallesi Muhtarı Şenol Uysal ise, “Mahallemizde iki parmak kadar bir dolu yağışı oldu. Şu an için zarar var mı bilmiyoruz, bana herhangi bir şikayet gelmedi. Sabah kontrolleri yapıp göreceğiz” diye konuştu.

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