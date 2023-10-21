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Aktüel Ceviz ağacından düştü, vücuduna demir saplanıp öldü
Aktüel

Ceviz ağacından düştü, vücuduna demir saplanıp öldü

Yeniakit Publisher
2023-10-21 15:38:00 -
Ceviz ağacından düştü, vücuduna demir saplanıp öldü

Gümüşhane’de ceviz toplarken ağaçtan düşüp, zemindeki demin çubuk vücuduna saplanan Ekrem Turhan (60), hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de ceviz toplarken ağaçtan düşüp, zemindeki demin çubuk vücuduna saplanan Ekrem Turhan (60), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Dörtkonak köyü Sallahlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıkan Ekrem Turhan, bir süre sonra dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü. Turhan’ın vücuduna, düştüğü noktada dik şekilde bulunan ve çevresi telle çevrili demir çubuk saplandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ekrem Turhan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.


Savcılık incelemesinin ardından Ekrem Turhan’ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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