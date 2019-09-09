0553 313 94 23

Cevhertepe Spor voleybol takımı destek bulamamaktan şikayetçi

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:58
Cevhertepe Spor voleybol takımı destek bulamamaktan şikayetçi

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig’de mücadele edecek olan Cevhertepe Spor voleybol takımı, sponsor bulamamaktan şikayetçi.


Kızıltepe’de dayı ve yeğenlerin kurduğu Cevhertepe Spor Voleybol takımı geçtiğimiz yıl kısık bütçeyle ve kendi imkanlarıyla büyük bir başarı elde ederek erkekler 1. Lig’e yükseldi. Sarı kırmızılı takım kadrosunu güçlendirmek için transfer yapması gerekirken maddi imkansızlıklarla boğuşuyor.


Kulübün kurucu başkanı Turgut Cevheroğlu, Kızıltepe’de başta iş adamlarının ve milletvekillerinin takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi. Kızıltepe’de çok güzel bir spor atmosferi oluşturduklarını anlatan Cevheroğlu, "Lig 12 Ekim’de başlayacak. İlk maçımızı Tokat Niksar’a karşı kendi sahamızda oynayacağız. Bu takımı 2. Lig’den 3 beden eğitimi öğretmeni dayı ve yeğen imkansızlıklara rağmen 1. Lig’e çıkardık. Ortalama 10 transfer yapmamız gerekecek. Yetkili kişiler, mülki amir, iş adamları ve milletvekillerinden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Lige 1 ay kaldı ve destek yok. Bu takım başka bir şehirde olsaydı çok farklı ilgi görecekti. Bize destek çıkılırsa İlçemizde çok güzel bir atmosfer oluşacak" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
    1. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının..
    2. Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi
    3. İspanya'da "anlaşmasız Brexit"..
    4. Başkan Kalaycı: “Modern bir altyapı ve..
    5. Suriyeli gençler, Kayseri’ye spor..
    6. Eyüpsultan’da 2019-2020 eğitim öğretim..
    7. Sosyal medyadaki yalana cevap veren..
    8. İki cezaevi firarisi yakalandı
    9. Protokole çadır, miniklere güneş
    10. TBB Yönetim Kurulu Üyesi Elibol’dan..
    11. Erdoğan'dan 'Ben Binali Yıldırım'ı çok..
    12. Kayseri Şeker Keykubadiye Saray Kazısı..
    13. Domuzlarla sokak köpekleri birbirine..
    14. Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı..
    15. BM'den İdlib'e insani yardım
    16. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    17. Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl..
    18. Bakan Kasapoğlu aşure dağıttı
    19. Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere..
    20. Ağrı’da donarak hayatını kaybeden..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!