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Gündem Cevdet Yılmaz'dan deprem açıklaması
Gündem

Cevdet Yılmaz'dan deprem açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-04 11:39:00 -
Cevdet Yılmaz'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen deprem sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gemlik açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. İlgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, “Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.

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