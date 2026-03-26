Cevdet Yılmaz ve Burhanettin Duran'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Takımımızı gönülden kutluyor, finalde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Burhanettin Duran'dan da tebrik mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Tebrikler bizim çocuklar. Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyor, Dünya Kupası yolunda başarılar diliyorum."