Cevdet Yılmaz Ortadoğu'daki savaşlarda rol kapmaya çalışan Rumları nazikçe uyardı: Bu işler sizin boyunuzu aşar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde izlediği askeri stratejileri ve bölgesel politikaları sert bir dille eleştirdi.

GKRY’nin üçüncü ülkelere tanıdığı askeri imtiyazların adayı bir hedef haline getirdiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti; “Adadaki askeri üslerde, üçüncü ülkelere kullanım ayrıcalıkları tanıması adada yaşayan herkesi risk altına sokmuştur. Adanın Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması tüm bölge ülkeleri için risk teşkil etmektedir. Bunu içinde bulunduğumuz hafta yaşanan gelişmelerle çok daha somut bir şekilde, net bir şekilde görmüş olduk.

GAZZE SOYKIRIMINDA DA BENZER TAVIR SERGİLEDİLER

Yılmaz, Rum yönetiminin adanın tek meşru sahibi gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, GKRY'nin "boyunu aşan kararlar" aldığını ifade etti. Rum tarafının büyük güç rekabetlerinde rol kapma çabasının güvenlik zafiyeti yarattığını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti;

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin boyunu aşan kararları, büyük güç rekabetleri içinde kendine rol bulma yaklaşımı, özellikle son dönemdeki askeri angajmanları ve üs politikaları adaya yönelik güvenlik risklerini artırmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gazze'deki soykırımda da benzer tavırlar sergilemiş, İsrail'in desteğiyle aşırı bir silahlanma çabası içine girmiştir. Bu tablo karşısında Türkiye'nin garantörlük sorumluluğu ve tarihi yükümlülüğü daha belirgin hale gelmektedir. Adadaki askeri varlığımız tüm adanın güven ve istikrar içinde gelişmesine katkı sunmuştur ve bunun teminatı olmuştur. Türk askeri sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, adadaki Rumlar için de çok daha güvenli bir ortam böylece oluşturmuştur. Güvenliğin olmadığı bir yerde kalkınma olmaz. Güvenliğin olmadığı bir yerde refah olmaz. Dolayısıyla 50 yıllık bu süreçte ada geliştiyse, refah düzeyi arttıysa bu 1974'teki barış harekatı sonrası oluşan güven ve istikrar ortamında sağlanmıştır. Ancak son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin attığı boyunu aşan adımlar adadaki güvenlik ortamına zarar verdiği gibi adadaki herkesin refahını, huzurunu zayıflatmaktadır.”