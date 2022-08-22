Cevat Akşit kaç yaşında, kimdir? Cevat Hoca nereli, Cevat Akşit hocanın kaç çocuğu vardır? Öldü mü?

Cevat Akşit hocanın sağlık durumuyla ilgili yayınlanan iddialar üzerine sosyal medyada gündem oldu. Cevat Akşit hakkında pek çok twit atılmaya başladı. Peki Cevat Akşit kimdir? Cevat Akşit hoca kaç yaşında, öldü mü? Cevat Akşit hocanın kaç çocuğu vardır?

Cevat Akşit kimdir, nerelidir kaç yaşındadır?

Cevat Akşit; ilahiyatçı, din bilgini ve akademisyendir. Tam adıyla M. Cevat Akşit, 1938 tarihinde Denizli’nin Yatağan ilçesinde doğdu. Cevat Akşit henüz 4 yaşındayken babasını kaybetti. Babası Şakir Ali Efendi dört yaşındayken vefat etti. Akşit, annesi Havva Hanım tarafından büyütüldü. İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl amcası Zühtü Akşit’ten Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri alan Cevat Akşit, 1952 yılında Isparta İmam-Hatip Okulu’na girdi. 1956 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na geçiş yapan Cevat Akşit, 1958 senesinde buradan mezun oldu. Aynı yıl müezzin olarak tayin edildiği Fatih-Zeyrek’teki Ümmü Gülsüm Mescidi’nde uzun yıllar boyunca Mehmed Zahid Kotku Hazretleri tarafından ilim aldı. 1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1965 senesinde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi aynı anda bitirdi. 1975 yılında doktor, 1980 yılında doçent ve 1988 senesinde de İslam Hukuku profesörü oldu.

CEVAT AKŞİT HOCA NEREDE ÇALIŞTI?

Prof. Cevat Akşit, 1970-1980 arası dönemde öğretim üyeliğinin dışında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Traktör Fabrikası A.Ş.’de murakıplık, İzmir ve İstanbul barolarında avukatlık gibi çeşitli idari, hukuki, sınai ve ticari faaliyetleri beraber yürüttü.

Fransızca ve Arapça bilen Prof. Cevat Akşit’in İşletme Hukuku ve İş Hukuku konularında üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan eserlerinin dışında İslam Hukuku ve İş Hukuku alanında çeşitli kitapları ve yurtiçi-yurtdışında yayınlanan makale, konferans ve konuşmaları bulunmaktadır. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Kürsüsü’nde Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapan Cevat Akşit, buradan emekli olmuştur. Akşit, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Cevat Akşit eğitim hayatı

Cevat Akşit 1938′de Denizli Yatağan'da dünyaya geldi. İlkoukul bitirdikten sonra Akşit, amcası Zühtü Akşit'ten Kur' anı Kerim ve Arap dili dersleri aldı.

Cevat Akşit 1958 yılında müezzin olarak atandığı Fatih Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun seneler Mehmed Zahid Koktu tarafından öğrenim gördü.

Akşit İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi aynı dönemde bitirdi.

Cevat Akşit 1988′ de islam hukuku profesörü oldu.

CEVAT AKŞİT HOCA KAÇ YAŞINDA?

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit hoca 84 yaşındadır.

Cevat Akşit Çocuğu Var mı?

Cevat Akşit’in dört tane çocuğu vardır.

CEVAT AKŞİT HOCA ÖLDÜ MÜ?

Prof. Dr. Cevat Akşit hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamayla iddialar yalanlandı. Yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyuna,

Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendi ile ilgili sosyal medyada vefat ettiğine dair dolaşan bilgiler tamamen asılsızdır. Hocaefendi gayet sağlıklıdır elhamdülillah. Hiçbir rahatsızlığı yoktur ve tercüme faliyetlerine, haftalık Hadis sohbetlerine devam etmektedir.