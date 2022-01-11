Cevap ver özür dileyeyim! HDP’li ‘silahlı’ Semra Güzel’e soru

HDP’li Milletvekili Semra Güzel’in, terörist sevgilisi Volkan Bora ile çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçtiğimiz yıllarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile samimi pozlar veren HDP’li Semra Güzel’in, silahlı fotoğraflarda da yer aldığı görüldü.

Fotoğrafların ortaya çıkması üzerinde, çözüm süreci üzerinden bir savunma yapan Semra Güzel, süreç içerisinde sevgilisiyle görüşmek için teröristlerin yaşadığı bölgeye gittiğini ileri sürdü.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Semra Güzel’in çözüm süreci üzerinden kendisini savunmasını eleştirdi. Karahasanoğlu, çözüm sürecinde PKK’nın silah bırakması için bir şans verildiğini hatırlatarak, neden silahlı fotoğraflar çektirdiklerini sordu.

Karahasanoğlu, muhalefeti de Semra Güzel hakkındaki tutumları nedeniyle eleştirdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

HDP milletvekili Semra Güzel ekseninde tartışmalarda..

Neredesiniz İyi Parti’nin sözde milliyetçileri..

Neredesiniz, ülkücülük üzerinden ahkam kesen Müsavat Dervişoğlu..

Neredesin, çarşı-pazar dolaşıp, patates karşılığı ülkenin bağımsızlığını satmaya kalkan Ümit Dikbayır..

Neredesin, “Vatanperverler ülkeye sahip çıksaydı, PKK eline silah almazdı” diyerek, HDP ile kirli ittifaklarına mazeret üreten Yavuz Ağıralioğlu..

Neredesin Atatürk görseline bıçak sapladı diye, “Ben de Kabataş liseliyim. Bu şerefsizliği yapanlardan hesap sormayanlar, gün gelip hesap vermek zorunda kalırlar” diyerek vermediği şehidin bacısına küfrünü Atatürkçülük kisvesi ile unutturmaya çalışan Lütfü Türkkan..

Neredesin, İyi Parti kurucusu, emekli askerler, emekli emniyet müdürleri..

Neredesin, “Selahattin Demirtaş tahliye olmalı” diyen Meral Akşener..

Aynı çağrıyı yapan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu..

Neredesin, “barış” diyen Mithat Sancar.. “Çözüm sürecini devlet bozdu” diyen HDP milletvekilleri..

Hüda Kaya’lar.. Ömer Faruk Gergerlioğlu’lar..

Bakın, HDP milletvekili Semra Güzel, PKK’lı teröristin yanında boy boy fotoğraflar çektirmiş..

PKK’lı terörist Volkan Bora etkisiz hale getirilmiş de..

Üzerindeki cep telefonunun içeriği ele geçirilince..

Terörist Volkan Bora ile HDP’den milletvekili seçilen Semra Güzel, “güzel” fotoğrafları açığa çıkmış..

Savunmaya önem veririm.

Kim olursa olsun. Birisi hakkında suçlama yapıldığında..

Hemen, “suçlanan kişi”nin ne söylediğine bakarım.

HDP milletvekili Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar yayınlanınca.

Hemen, bu milletvekilinin olayı nasıl izah ettiğini araştırdım..

Semra Güzel savunmasında diyor ki..

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