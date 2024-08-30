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Gündem Cevap ver CHP’li başkan! Küfürcüleri mi yoksa zinacıyı mı yollayalım?
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Cevap ver CHP’li başkan! Küfürcüleri mi yoksa zinacıyı mı yollayalım?

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:21:00 -
Cevap ver CHP’li başkan! Küfürcüleri mi yoksa zinacıyı mı yollayalım?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dokuz ay önce Kemalist teğmenlerin, Atatürk düşmanı diye gösterdikleri üç teğmene saldırılarını “hadlerini bildirdiler” diye manşet atmışlardı. “İşte Atatürk ordusu” diyorlardı.

Namaz kılan teğmen arkadaşlarına kumpas kuran, sinkaflı küfür eden teğmenleri böyle övüp Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bu teğmenlerin sayısının artmasının gerektiğini belirtiyorlardı.

İki hafta önce de, yine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içindeki bir garip mi garip olay haberleştiriliyordu.

Bir tuğgeneral; kendisi evli.

Bir kadın subay.

O da evli.

Aralarında ilişki varmış. Önce el sıkışmışlar. Sonra başka başka yerlere sıkmışlar. Sonrasında iş artık çığırından çıkmış.

Kemalist gazeteler manşet attılar.

“Jandarmada tuğgeneral’in evli subaya aşkı.”

Gelelim askeriye eksenli son habere..

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Yorumlar

Bgfkk

Tuğgeneral ile kadın subayın ifşası Deniz baykala da yapılan aynı. Önce ne özeli geneeeel geneeeel. Sonra kaset başbakanı diyen de yine aynı .
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