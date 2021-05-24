Ceuta'da yüzlerce göçmen çocuk, depolarda tutuluyor

The Guardian'ın haberine göre, yeni göç dalgasıyla Ceuta'ya geçen çocuklar, ya depolarda sıkışık vaziyette ya da şehir parklarında zor koşullar altında kalıyor.

Bölgeye gelen 8 bin göçmenden yaklaşık 7 bininin sınıra geri gönderildiğini bildiren İspanyol yetkililer, halen refakatsiz 438 çocuk ve gencin bulunduğunu duyurdu.

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, RTVE kanalına yaptığı açıklamada, "yalnız gelen çocuklar sorununu" çözmeye çalıştıklarını, bölgede her zaman görülenden farklı olarak, 7, 8, 9 yaşlarında çocukların tespit edildiğini belirtti.

Bu çocukların çoğunun, barınak haline getirilen depolara gönderildiği ve polis gözetiminde 10 günlük koronavirüs karantinasında tutulacağı kaydedildi.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek 2 günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı koronavirüs hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.