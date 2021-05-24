  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İki haftada 1500 Filistinli alıkoyuldu!
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz aşı yapıldı
Hamas'tan yeni açıklama!
Kayıp adamın cesedi heykelin içinden çıktı
Dünya Ceuta'da yüzlerce göçmen çocuk, depolarda tutuluyor
Dünya

Ceuta'da yüzlerce göçmen çocuk, depolarda tutuluyor

İspanya'nın göçmen krizi yaşanan Ceuta kentinde, yüzlerce çocuk ve gencin "tıka basa dolu" depolarda tutulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:07:00 -
Ceuta'da yüzlerce göçmen çocuk, depolarda tutuluyor

The Guardian'ın haberine göre, yeni göç dalgasıyla Ceuta'ya geçen çocuklar, ya depolarda sıkışık vaziyette ya da şehir parklarında zor koşullar altında kalıyor.

Bölgeye gelen 8 bin göçmenden yaklaşık 7 bininin sınıra geri gönderildiğini bildiren İspanyol yetkililer, halen refakatsiz 438 çocuk ve gencin bulunduğunu duyurdu.

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, RTVE kanalına yaptığı açıklamada, "yalnız gelen çocuklar sorununu" çözmeye çalıştıklarını, bölgede her zaman görülenden farklı olarak, 7, 8, 9 yaşlarında çocukların tespit edildiğini belirtti.

Bu çocukların çoğunun, barınak haline getirilen depolara gönderildiği ve polis gözetiminde 10 günlük koronavirüs karantinasında tutulacağı kaydedildi. 

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek 2 günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı koronavirüs hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Selçuk Bayraktar'dan hava aracı bakım teknisyenlerine vefa!
Aktüel

Selçuk Bayraktar'dan hava aracı bakım teknisyenlerine vefa!

Yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA’larla Türkiye’yi farklı bir konuma getiren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya..
Türkiye sınırında dikkat çeken görüntü!
Gündem

Türkiye sınırında dikkat çeken görüntü!

ABD ve Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Kaval yakınlarında gerçekleştirdiği ortak tatbikatta askerlerin yanındaki 'papaz' ayrıntısı dikkat çek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay