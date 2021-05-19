Çetin Gören kimdir?
İçişleri Bakanı Soylu TRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu Türkiye'nin kaçakçılık operasyonlarına ilişkin yaptığı konuşmada Bataklık operasyonu ile adı tanınan Çetin Gören ile Sedat Peker'in birlikte çekildiği fotoğrafı yayınlattı. Bakan Soylu Çetin Gören ile ilgili önemli açıklamalarda bulunması ile Çetin Gören kimdir sorusu merak kazandı. Peki, Çetin Gören kimdir? Çetin Gören ne iş yapıyor? Çetin Gören'in hayatına ilişkin detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu organize suçlar ile ilgili çalışmalar kapsamında açıklamalarda bulunurken Bataklık operasyonu ve Çetin Gören ile ilgili de detaylara değindi. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan Bataklık Operasyonu'nun detaylarında adı geçen Çetin Gören kimdir?
Çetin Gören kimdir?
Çetin Gören, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,'nun daha önce ismini Bataklık operasyonu olarak açıkladığı örgütün yöneticisidir.
Gören, İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti. Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı.
Çetin Gören'in Brezilya ve Hollanda'da, aynı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.