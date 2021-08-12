Çetin Doğan'a Necmettin Erbakan tokadı

28 Şubat davasında aldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, Cumhuriyet Gazetesi'nde merhum başbakan Necmettin Erbakan’a adeta methiyeler düzdü.

Okudukları karşısında şaşırdığını ifade eden Selvi "Madem Erbakan o kadar değerliydi ona niye “P...venk” diye hakaret ettiniz, partisini niye kapattınız, 28 Şubat’ta ona başbakanlığı niye dar ettiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü "Erdoğan’ın 20. yıl mesajları ne olacak?" başlıklı köşe yazısında ilgili kısım şu şekilde;

Madem Erbakan o kadar değerliydi...

28 Şubatçıların cezalarının Yargıtay tarafından onaylanması üzerine muhalif medya emekli Orgeneral Çetin Doğan’a mikrofonu uzatmış.

Çetin Doğan’ın açıklamalarını izledim. Mahkemenin kararı hakkında değerlendirme yaparken sözü Erbakan’a getirdi.

Erbakan’ın yerli ve milli olduğunu söyledi. “Bizim tabirimizle Erbakan ulusalcıydı” dedi.

Çetin Doğan’ın, Erbakan’la ilgili olumlu değerlendirmeler yaptığını görünce bir yanlışlık mı var, ben başka birisini mi izliyorum diye düşündüm. Geriye dönüp, programın kaydını izledim.

Çetin Doğan düpedüz Erbakan’a methiyeler diziyordu. Şaşırdım. Nasıl şaşırmam? 28 Şubat’ı Meclis muhabiri olarak içinden yaşamış birisiyim.

28 Şubat’ta Erbakan çok büyük haksızlıklara maruz kaldı.

Neden neden neden

O nedenle sadece “Erbakan o kadar değerli biriydi, o zaman niye devirdiniz? diye sorabildim.

Madem o kadar yerli ve milliydi o zaman Erbakan’ı devirmek için niye yasadışı bir oluşum olan Batı Çalışma Grubu’nu kurdunuz?

Madem Erbakan o kadar iyi biriydi, 28 Şubat’ta ona başbakanlığı niye dar ettiniz?

Madem Erbakan o kadar değerliydi, ona niye “P...venk” diye hakaret ettiniz?

Madem Erbakan bugün ulusalcı olarak bile tarif edilebilecek biriydi, niye darbe tehdidi ile zorla başbakanlıktan indirdiniz?

Madem Erbakan o denli iyi biriydi, partisini niye kapattınız?

Bu mademleri daha fazla uzatmak istemiyorum.

Merhum Erbakan gerçekten değerli bir liderdi.

Kurduğu partilerin kapatılmasına, kendisinin hapse atılmasına, zorla başbakanlıktan indirilmesine rağmen devletine karşı tek bir olumsuz cümlesi bulunmayan Erbakan’ın yerli ve milli olduğunu ölünce mi keşfettiniz?

Eğer Erdoğan olmasa başbakanlıktan indirdiğiniz Erbakan’ı 80 yaşında kayıp trilyon davasından hapse sokacaktınız.