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Çeşmeli satranççılardan önemli başarı

Çeşme Belediyespor Satranç Takımı, Konya’da gerçekleştirilen 2.

30 Temmuz 2019 Salı 13:05
Çeşmeli satranççılardan önemli başarı

Çeşme Belediyespor Satranç Takımı, Konya’da gerçekleştirilen 2. Lig turnuvasına 30. sırada gitti, puanları toplayarak 11. sırada döndü.


Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından, 21-28 Temmuz tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Türkiye Satranç 2. Ligi maçlarına katılan Çeşme Belediyespor Satranç Takımı, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puan aldı. Takım, lig sıralamasında 7. takımla eş puanlı olarak 11. sırada tamamladı.


Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi ve Çeşme Belediyespor Satranç Takımı Antrenörü Mehmet Sarısaç, "21-28 Temmuz tarihlerinde Konya’da yapılan Türkiye Satranç 2. Ligi’ne Çeşme Belediye Spor olarak 30. sırada başladık. Tamamen Çeşme ve İzmir’li sporcularımızdan oluşan kadromuzla büyük bir mücadele verdik. Dört takımın 1. Lige yükseleceği şampiyonada bir hafta boyunca çetin mücadele verdik. Beş galibiyet ve bir beraberlik elde ederek turnuvayı 11 puanla bitirdik, yedinci takımla eş puanla 11. olduk. 1. Lige çıkma hakkı kazanan Beyazkale Satranç ile aramızda üç, ikinci olan takımla iki puan farkla 1. Lige yükselmeye çok yaklaştık. Hiç bir unvanlı sporcumuz bulunmayan takımımızla büyük bir başarıya imza attık" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:05
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