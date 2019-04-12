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Çeşmeli satranççılar, başarılarını Başkan Oran ile paylaştı

Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Çeşme Belediyespor satranç sporcuları, kazandıkları kupalarla birlikte Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı makamında ziyaret etti.

12 Nisan 2019 Cuma 10:02
Çeşmeli satranççılar, başarılarını Başkan Oran ile paylaştı

Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Çeşme Belediyespor satranç sporcuları, kazandıkları kupalarla birlikte Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı makamında ziyaret etti.


Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi ve Çeşme Belediyespor Satranç Antrenörü Mehmet Sarısaç, başarılı satranç sporcuları Nehar Barış Kaya ve Delfin Aydın ile birlikte, Başkan Oran’ı makamında ziyaret ederek, Belediye Başkanı seçilmesi nedeniyle kutladılar.


Satranç Antrenörü Sarısaç, Başkan Oran’a, İzmir’de düzenlenen satranç turnuvasında, satranç sporcularının başarılı olarak Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandıklarını anlattı. Başkan Oran, Sarısaç’ı ve satranç sporcularını kutlayarak, Çeşme Belediyesi olarak, spora ve sporcuya her türlü desteği vereceklerini söyledi.


Sarısaç ve satranç sporcuları daha sonra da Belediye Başkan Yardımcısı Fayika Tütüncüoğlu Öner’i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dilediler. Başkan Yardmcısı Öner, satranç sporcularına Türkiye Finali’nde başarı diledi. Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya katılan Çeşme Belediyespor satranç sporcuları, başarı göstererek, Türkiye Finali’ne katılma hakkı elde etmişlerdi. 5-7 Nisan tarihleri arasında İzmir Öğretmenevi’nde düzenlenen turnuvada, 3 kategoride yarışan Çeşme Belediyespor satranç sporcuları, U-12 Kadınlar Kategorisinde ikinci, U-18 Kadınlar Kategorisinde dördüncü ve U-18 Genel Kategoride de üçüncü olarak, Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:02
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