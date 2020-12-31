  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş
Aktüel

Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:40:13 -
Çeşme'de yılbaşı öncesi yazlıklar dolu, sokaklar boş

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yılbaşı öncesinde sokakların boş olduğu, ilçeye gelenlerin konutlarında yılbaşını karşılamaya hazırlandığı gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu akşam saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama sürecini ilçede geçirmek isteyenlerin gelişleriyle, bölgede nüfus yoğunluğu büyük ölçüde arttı.

Normal koşullarda kış aylarında 40 bin civarında olan ilçe nüfusu, yeni yılı yazlıklarında geçirmek isteyenlerle 250 bine ulaştı.

Gelenlerin kendilerini evlerinde izole etmeleri nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer turizm merkezlerine göre ilçenin salgından daha az etkilendiğini belirtti.

Çeşme'de yazlığı olanların salgın dönemini burada geçirmeyi tercih ettiğini anlatan Oran, "Bu durum belediye hizmetleri açısından sıkıntı çıkarsa da Çeşme'yi sevenler, Çeşme'de 12 ay yaşanabileceğini görmüş oldu." diye konuştu.

Sagını ilçede geçirenlerin, ikametlerini Çeşme'ye taşımalarını isteyen Oran, "Çeşme'de şu anda 250 bin civarında nüfus var ama herkes evinde kendini izole ediyor. Çeşme'de herkes maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyuyor. Vatandaşlar yılbaşını herkes kendi evinde, tedbirlere uyarak kutlayacak. Biz de kolluk kuvvetlerimizle birlikte kontrol edeceğiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
Dünya

"Türkiye'ye minnettarız!" O ülkenin dışişleri bakanı nedenini açıkladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Özelikle bel..
23 milyar dolarlık silah satışı mahkemelik oldu
Dünya

23 milyar dolarlık silah satışı mahkemelik oldu

Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) 23 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için ABD'de, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya dava açıldı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay