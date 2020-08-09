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Aktüel

Çeşme'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:32:34 -
Çeşme'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve zabıta ekiplerince sahiller ile işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknelerinde yaptıkları denetimlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'nın da katıldığı denetimlerde ekipler, özellikle sahillerde ve işletmelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Kaymakamlık tarafından koordine edilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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