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Yerel Çeşme'de hortumun batırdığı lüks yat 8 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı
Yerel

Çeşme'de hortumun batırdığı lüks yat 8 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum sonrası batan lüks yat, yağmur ve soğuğa rağmen özel ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla limana çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 12:04:00 -
Çeşme'de hortumun batırdığı lüks yat 8 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı

İlçede 10 Şubat'ta etkili olan hortumda Alaçatı Port'ta demirliyken yan yatan ve ardından suya gömülen 15 metrelik yatın kurtarılması için hassas bir çalışma yürütüldü.

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan yatı sağlam şekilde çıkarmayı amaçlayan kurtarma ekibi, karaya vinç yanaşamaması nedeniyle Bandırma'dan getirilen vinç teknesiyle çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında ilk olarak 3 sanayi dalgıcı, sıcaklığı 10 derece olan suya dalarak batan teknenin etrafını taradı. Özel ekipmanlarla yapılan dalışta, yatın içinin fotoğrafları çekildi. 

Yatın vince bağlı özel halatlarla bir miktar kaldırılmasının ardından dalgıç pompalarla su tahliyesi yapıldı. İçindeki suyun boşaltılmasıyla yat, su üstüne çıkmaya başladı. 

Yakıt sızıntısı riskine karşı önlemlerin de alındığı operasyonda yüzeye çıkartılan yat, vinç teknesine bağlanarak Alaçatı Port Marina'ya getirildi.

Havadan da görüntülenen kurtarma operasyonu yatın iskele yardımıyla karaya çıkartılmasıyla 8 saatte sona erdi. 

Lüks yatın buradaki tamir ve tadilat işlemlerinin ardından yeniden mavi sularla buluşacağı öğrenildi. 

"Bir anlık dalgınlık kötü sonuçlar doğurabilir"

Kurtarma operasyonunun yürüten İzmir Su Altı Teknolojileri firmasının sahibi Hakan Aykanat, AA muhabirine, hortum nedeniyle batan teknelerden birini 11 Şubat'ta kurtardıklarını, bu teknenin daha büyük olması nedeniyle daha hassas bir çalışma yaptıklarını söyledi.

"Burada önemli olan zarar vermemek. Biz de bunun zararsız şekilde çıkarılacağının sözünü vererek bu işi aldık ve yaptık." diyen Aykanat, tekneler için suyun içinde geçen her dakikanın zarar hanesine yazıldığına dikkat çekti.

Aykanat, tekne kurtarmanın riskli bir süreç olduğuna işaret ederek, "Öncelikle bu bir ağır sanayi. Normal dalgıçların yapabileceği iş değil. Vinçlerle çalışıyorsunuz. Ağır ekipmanlar var. Her an hareket edebilir ve size zarar verebilir. Gözünüzün sürekli açık olması lazım. Bir anlık dalgınlık kötü sonuçlar doğurabilir. Biz bunu ilk battığı gün de çıkarabilirdik. Ancak ya tekneye ya da çalışanlara zarar verirdik. Düzgün hava ve doğru zamanda yapmak önemli. Hava soğuk, ıslandık, üşüyoruz ama bu da bizim işimiz."  diye konuştu.

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