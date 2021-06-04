Çeşme'de alkolsüz tatil Club Familia

Her ne kadar bu bölgelerde yoğunlaşmış olsalar da Aile Otellerinin konumları. Bu konsepte hizmet veren diğer otellerden bazıları konumları ve hizmet anlayışıyla öne çıkmakta ve yaz tatili için yoğun bir şekilde tercih edilmektedirler.

Bu gün ki incelememizde sizlere Ege’nin eşsiz güzelliklerini bünyesinde barındıran deniziyle doğasıyla fazlaca beğeniyi hak eden konseptinin öncülerinden Club Familia’dan bahsedeceğiz.



Ege’nin gözbebeği konumunda, turizm bölgesi olan Çeşme’de bulunması ve denize sıfır konumuyla Ailenizle birlikte huzurlu bir tatil geçirebileceğiniz ve ayrılmak istemeyeceğiniz sıcak bir aile ortamına sahiptir.



Toplamda 235 oda kapasitesiyle 700 kişiye aynı anda hizmet verme imkanlarına sahip olan otel. Çeşme’ye 5 km uzaklıkta ve İzmir’e 90 km uzaklıkta bir mesafededir. Hava yolu ve kara yoluyla rahatlıkla ulaşabileceğiniz otel; sizleri Ege’nin Akdeniz’in yanı sıra Osmanlı Mutfağının lezzetlerini mutfağında barındırmaktadır. Mutfağında gıda kullanımına özen gösteren Club Familia .





Helal gıdalar ile hazırlanmış leziz yemeklerinin yanı sıra alkolsüz içecekleriyle ailenize ve sevdiklerinize Ege’nin incisinde huzurlu bir tatil sunmaktadır.

Club Familia’nın sizlere sunduğu imkanlar sadece yemekler ve içeceklerle sınırlı olmayıp gün boyu süren eğlence ve animasyon programlarıyla tatilinize neşe ve heyecan katmaktadır . Gün boyu süren ve akşamda devam eden eğlence aktivitelerinde büyükler düşünüldüğü kadar miniklerde düşünülmüştür. Otel bünyesinde bulunan oyun salonun yanı sıra minikler içinde ücretsiz olarak çocuklarınızla birlikte katılabileceğiniz mini disko ve aktiviteler düşünülmüş.

Her şey dahil hizmet anlayışıyla hizmet sizlere hizmet veren Club Familia; denize sıfır olması denizinin temiz ve kullanılabilir olmasının yanında denizinin güzelliğinin mavi bayrak nişanı ile belgelendirilmesi sizlerin ve sevdiklerinizin güven içinde denizi kullanmasına imkan sağlamaktadır.



Otel bünyesinde bulunan ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz açık ve kapalı olmak üzere bay bayanlara hizmet veren havuzları bulunmaktadır. Club Familia bünyesinde bay ve bayanlara özel olarak tasarlanmış özel havuz ve plajlarıyla bay ve bayanlara ayrı özel hizmet sunmaktadır.



Sevdikleriniz ve sizin için özel olarak tasarlanmış 7 farklı oda türüne sahip olan otel. Büyük ve küçük ailelerin konaklayabileceği oda türlerine sahip. Deniz Manzaralı, Havuz Manzaralı , Standart, Bungalow alt , Bungalow üst ve Suit olmak üzere 7 farklı oda türünde siz değerli misafirlerine Ege’nin incisi Çeşme’de denize sıfır konumunda memnuniyet odaklı hizmet vermektedir.