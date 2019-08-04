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Çeşme Havalimanı için geri sayım

Terminal Yapı imzasıyla yapımı devam eden Çeşme Alaçatı Havalimanı’nda, Genel Havacılık hizmetlerinin yanında, birçok hizmet verilmesi planlanıyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:31
Çeşme Havalimanı için geri sayım

 Mehmet Canıtatlı  Çeşme 

Terminal Yapı imzasıyla yapımı devam eden Çeşme Alaçatı Havalimanı’nda, Genel Havacılık hizmetlerinin yanında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu pilotların yetiştirileceği 300 öğrenci kapasiteli uçuş akademisi, paraşüt ve planör okulu, model ve maket uçak eğitim merkezi, festival/fuar alanları, uçak bakım hangarları, simülasyon merkezi, havacılık ARGE merkezi ve hava taksi hizmetleri verilmesi planlanıyor. En büyük havacılık kulübünün yer alacağı proje sayesinde 90 güne sıkışmış olan mevcut turizm sezonunun 150-180 güne uzaması ile bölgeye en az 200 bin ilave geceleme desteği sağlanması hedefleniyor.

Projenin 25 yıllık işletme dönemindeki tüm etaplar tamamlandığında toplam 120 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacak.

DHMİ’ye 25 yıllık işletme döneminde ihtiyaç duyulabilecek ilave alanlar için Terminal Yapı tarafından verilmiş olan master plan sonrası, Kültür ve Turizm Bakanlığının bölgede tasarrufu olabileceği gerekçesiyle talep edilen revize plan da sunuldu. Şirket yetkilileri ise bu onayın beklendiğini dile getirdi ve bazı yayın organlarında dile getirildiği gibi sözleşmenin herhangi bir şekilde  iptalinin veya feshinin söz konusu olmadığı kaydedildi. 


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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:31
  1. Terminal Yapı imzası
  2. Çeşme Alaçatı Havalimanı
  3. Genel Havacılık hizmetleri
  4. DHMİ
  5. maket uçak eğitim merkezi

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