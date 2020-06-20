"Çeşme Damla Sakızı" için coğrafi işaret başvurusu

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, "Çeşme Damla Sakızı" için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Mustafa Özen, Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi "çizim" işlemine katıldı.

Özen, burada yaptığı konuşmada, ilçenin sadece turizm anlamında değil tarım alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

İlçede yetişen tıbbi ve aromatik bitkilere dikkati çeken Özen, sakızın da ilçede geçmişinin bulunduğunu aktardı.

Sakız ağaçlarını korumaya alacaklarını ve yaygınlaştırıcaklarını dile getiren Özen, ilçede daha fazla alanda sakız yetiştiriciliği için çalışacaklarını belirterek, "Geçen hafta 'Çeşme Damla Sakızı' adı altında coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Bölgede yetişen, Çeşme'ye has aromasıyla, tadıyla Çeşme Damla Sakızı'nın coğrafi işaretini de almış olacağız." diye konuştu.

Bu tarz ürünlere yetiştiği bölgelerde tescil edilip sahip çıkılmasına gerektiğine değinen Özen, "Çeşme'de 300 yıllık tarihi olan bir ürünü tescillemek ve bu bölgeyle beraber adının anılmasını istiyoruz. Ürünümüze sahip çıkıyoruz, yeni bir şey keşfetmiyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte ağaçlardan damla sakızı elde edilebilmesi için çizim yapıldı.

Çizim yapılan ağaçlarda, 15 gün sonra hasat gerçekleştirilecek.