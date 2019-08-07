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Çeşme-Atina seferleri mehterle başladı, iflasla bitti

Çeşme ile Atina’nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran’da mehterli törenle başlayan feribot seferleri, kısa süre sonra iki kez "teknik nedenler" ileri sürülerek ertelenirken rezervasyon yaptıran mağdurlara gönderilen mesajlarla, şirketin tasfiye sürecine girdiği belirtilerek iflas duyurusu yapıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
Çeşme-Atina seferleri mehterle başladı, iflasla bitti

Çeşme ile Atina’nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran’da mehterli törenle başlayan feribot seferleri, kısa süre sonra iki kez "teknik nedenler" ileri sürülerek ertelenirken rezervasyon yaptıran mağdurlara gönderilen mesajlarla, şirketin tasfiye sürecine girdiği belirtilerek iflas duyurusu yapıldı.


Ertelenen Çeşme ile Atina arasındaki feribot seferleri için flaş bir gelişme yaşandı. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacağı, ihracat açısından büyük önem taşıdığı, yolcu taşımacılığının yanı sıra yaş sebze ve meyve, balık gibi ürünlerin Avrupa’ya ulaşmasını kolaylaştıracağı ve Çeşme Limanı’ndan ayrıldıktan 7 saat sonra Atina Lavrion Limanı’nda olacağı vurgulanarak 30 Haziran tarihinde başlayan seferler kaldırıldı. Çeşme Ulusoy Limanı’ndan mehter takımlı bir tören yapılmasının ardından başlayan seferler için firma, seferlerin önce 30 Temmuz tarihine, daha sonra da 7 Ağustos tarihine kadar durdurulduğu açıklamıştı.



Mesaj gönderildi


Son gelişmeler ışığında "teknik nedenlerle" durdurulduğu belirtilen seferlerin sonlandırıldığı ve şirketin tasfiye sürecine girdiği, feribot bileti alan vatandaşlara mesaj gönderilerek duyuruldu. Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği (Aegean Sea Ways) adlı firmanın internet sayfasında ise tasfiye süreci ile ilgili herhangi bir mesaj yayınlanmadı.


Feribot bileti alan vatandaşlara Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen mesajda şöyle denildi:


"30 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlattığımız Lavrion-Çeşme feribot hattımızda, kapasite yetersizliği nedeniyle oluşan zarar karşılanamaz boyutlara geldiğinden, seferler sonlandırılmış ve şirket tasfiye sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bilet iadeleri için lütfen kullandığınız kartın bankasına müracaat ediniz."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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