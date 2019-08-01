Çeşme-Atina feribot seferlerine verilen ara uzatıldı

Çeşme ile Atina’nın Lavrion arasını 7 saate düşüren feribot seferlerine, teknik nedenlerle 30 Temmuz’a kadar verilen ara yeniden uzatıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Lavrion Limanı arasında, 30 Haziran tarihinde başlayan ve kısa süre sonra da teknik sorunlar nedeniyle 30 Temmuz’a kadar ara verildiği açıklanan feribot seferlerinin başlama tarihi 7 Ağustos Çarşamba gününe ertelendi.

Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği (Aegean Sea Ways) adlı firma, Ege’nin iki yakasında turizme ve ihracata büyük katkı sağlaması hedefiyle 30 Haziran’da, Çeşme Ulusoy Limanı’nda düzenlenen törenle başlayan seferlere teknik sorunlar nedeniyle 30 Temmuz’a kadar ara verdiğini açıklamıştı.

Firmanın internet sayfasında yayınlanan duyuru yenilenerek, seferlerin 7 Ağustos tarihinde yeniden başlayacağı ilan edildi. Yenilenen duyuruda, "Teknik sebeplerle seferlerimize 7 Ağustos 2019 tarihine kadar ara verilmiştir. Bu sorun giderilene kadar web sitemiz üzerinden bilet satışlarımız durdurulmuştur. Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade edilecektir. Sorularınız için PNR numaralarınız ile birlikte [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz” denildi.