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Aktüel Çeşme açıklarında gemide yakalanan sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli, serbest kaldı
Aktüel

Çeşme açıklarında gemide yakalanan sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli, serbest kaldı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:39:54 -
Çeşme açıklarında gemide yakalanan sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli, serbest kaldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakalanan gemideki 187 sığınmacının yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimini organize ettiği öne sürülen yabancı uyruklu iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Aralık'ta gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme açıklarında 30 Aralık'ta, İtalya'ya gideceği belirtilen gemideki 187 sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalanmıştı. Sığınmacılar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilmiş, şüpheliler ise karakola götürülmüştü.



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