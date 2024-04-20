Cesetler sayılamıyor, çünkü... İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta insanlık dramı!
İsrail'in Han Yunus'tan çekilmesinin ardından Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. Cesetlerin, parçalanmış ve çürümüş olması nedeniyle sayılarının net olarak belirlenemediği bildirildi.
İsrail askerlerinin Han Yunus'a karadan 4 ay boyunca düzenlediği saldırılardan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında çok sayıda ceset kaldı.
AA kameraları, sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği kentteki cesetleri çıkarma işlemini görüntüledi.
Ekipler, ceset parçalarını siyah torbalara koyup cenaze namazlarını kıldı ve sonrasında araçlara yükleyerek defin öncesi hastanelere nakletti.
Cesetler, parçalanmış ve çürümüş olduğu için sayıları net olarak belirlenemedi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Kurumu, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze’deki Şifa Hastanesi ve çevresinden 409 cenazenin çıkarıldığını duyurmuştu.
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