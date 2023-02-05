"Cesedimi yaksınlar" diyen İnce, yine saçmaladı! Haddini bil Özdemir

Cesedinin yakılmasını tercih ettiği için ya Fransa’da ya da ABD’de ölmeye çalışacağını açıklayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine Tayyip Erdoğan'a olan kinini kustu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile ilgili tahkir edici ifadeler kullanan İnce, sanki bir anayasa hukukçusuymuş gibi görüş belirttiği yazısında, anlamadığı konulara burnunu sokup özetle şunları kaydetti:

"Başyüce hazretleri üçüncü kez cumhurbaşkanlığı seçimine katılmasının önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını kendine has çarpıcı üslubuyla şöyle açıklamaktadır: “Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük bir tereddüte, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye, 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti, bu bakımdan kronometreyi sıfırladı.”

İddiaya ilk itirazım şudur: Anayasa referandumunda “milletimizin” sadece yüzde 51.41’i “evet” oyu vermiş olup yüzde 48.59’u “hayır” demiştir. Üstelik “evet” diyen pusulaların 1 milyonu mühürsüz olduğu için referandum etik açıdan geçersizdir. Yani anayasa değişikliği milletin vicdanı tarafından onaylanmamıştır.

Öte yandan gayri meşru sayılabilecek referandum sonuçları Cumhuriyet rejimini ilga etmediği için “sistem değişikliğinin” de kıymeti harbiyesi yoktur. Cumhurbaşkanına bazı yetkilerin verilmiş olması Cumhuriyeti ikinci cumhuriyet yapmamıştır. Olsa olsa R.T. Erdoğan özel kronometresini durdurmuştur ama Cumhuriyet Devleti’nin kronometresi çalışmaktadır. Bu kronometreyi askeri darbeler bile durduramamıştır. Cumhuriyetin kronometresi anayasanın başlangıç bölümü ile ikinci maddesi yerinde kaldıkça çalışmayı sürdürür. (...)"