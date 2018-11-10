THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Cesedi kuyudan çıktı! Tarihi köşkte feci ölüm

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan tarihi bir köşkte bahçıvanlık yapan ve dünden beri kendisinden haber alınamayan adamın cesedine ulaşıldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:25
Cesedi kuyudan çıktı! Tarihi köşkte feci ölüm

İstanbul Sarıyer’de bulunan tarihi köşke ait su kuyusuna düşen bahçıvan Recep Çeliker hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir köşkte yaşandı. Köşk çalışanları ve aile yakınları, dün akşam saatlerinden itibaren Recep Çeliker’e ulaşamayınca çevrede aramaya başladı. Recep Çeliker'in cansız bedeni, su kuyusunun içerisinde bulundu. Arkadaşlarının kuyu içerisinde hareketsiz olduğunu gören çalışanlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Cesedi kuyuda bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su kuyusu içinde bulunan Çeliker’i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 çalışanları tarafından yapılan kontrollerde Çeliker’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de köşke gelerek incelemelerde bulundu.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Recep Çeliker’in eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşi aile yakınları sakinleştirdi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Recep Çeliker’in cansız bedeni Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:25
  1. Cesedi kuyudan çıktı
  2. Tarihi köşkte feci ölüm
  3. Recep Çeliker
  4. İstanbul
  5. Sarıyer

YORUM YAZ

  • YusufYusuf12 dk önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır.)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul'da duyan herkes oraya koştu! İnsan seli...
  1. İstanbul'da duyan herkes oraya koştu!..
  2. Jülide Sarıeroğlu'ndan yerel seçim..
  3. Türkiye genelinde dev operasyon! Bin..
  4. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
  5. CHP Kadıköy belediye başkan adayı..
  6. Galatasaray, Kayserispor..
  7. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
  8. Başkan Erdoğan Paris'e ulaştı
  9. Beyin şekersiz yapamaz
  10. Kendilerine polis süsü veren..
  11. Korkutan deprem! Erzurum beşik gibi..
  12. Zimmetine para geçiren zabıt katibi..
  13. 15 Temmuz şehit aileleri, Diriliş..
  14. DEAŞ'lı 14 terörist öldürüldü!
  15. Cesedi kuyudan çıktı! Tarihi köşkte..
  16. Binlerce aboneye müjde! Elektrikte..
  17. Anne sütünden farkı yok..
  18. Giresun, Kardemir Karabükspor'u farklı..
  19. Yaralı halde bulundu! Bir ilçe..
  20. Takımı Mert Emre için sahaya çıktı!..
'5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
'5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
FOX TV'den skandal algı operasyonu!
FOX TV'den skandal algı operasyonu!
'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

Günün Karikatürü

9 Kasım 2018
Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti