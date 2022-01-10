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Aktüel Cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi! Çok sayıda gözaltı
Aktüel

Cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi! Çok sayıda gözaltı

Hatay'da yakınları tarafından kayıp ilanı verilen ve dün cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:24:00 -
Cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi! Çok sayıda gözaltı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yakınları tarafından kayıp ilanı verilen ve dün cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık iki ay önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği Murat Ç'nin cesedini, Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda halıya sarılı şekilde buldu.

Murat Ç'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, irtibatlı olduğu kişileri takibe alarak çok yönlü çalışma başlattı.

Ekipler, Murat Ç'nin uyuşturucu ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi yüzünden döverek öldürüldüğü bilgisi üzerine 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinde cinayeti itiraf ettikleri öne sürülen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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