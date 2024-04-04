Cesaret CHP’den, ihanet DEM’den

CHP’nin ittifak kurarak Türkiye’nin kritik bölgelerinde belediye meclislerine sızdırdığı terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti, Van’daki mazbata konusunu bahane ederek pek çok ilde PKK sempatizanlarını sokağa dökerek yeni hendek ve gezi olaylarının provalarını yapmaya başladı. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde yüzde 55.48 oy oranıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu hakları, seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındığı için Seçim Kurulu, mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas’a verilmesine hükmetti. Bu kararın ardından Van başta olmak üzere bazı illerde sokağa çıkan DEM Partililer, protesto gösterileri düzenleyerek polisle çatıştı. Polis araçlarına saldırdı.

Özel’den devlete tehdit: Bedelini ağır öderler

Van’da yaşanan olayların ardından bir grup DEM Partili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sokağa çıkıp, CHP’ye Kandil’in “CHP uyuma, demokrasiye sahip çık!” mesajını dillendirdi. DEM Partili Zeydan’a destek açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Özel, “Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan’ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. Böyle bir şeye kalkışacaklarını düşünmüyorum. Ve kendisini uyarıyorum. Bedelini ağır öderler” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van’da incelemelerde bulunmak üzere CHP Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal’dan oluşan bir heyet görevlendirdi. Kandil’den gelen işaretle Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir’de sokağa çıkıp güvenlik güçlerine saldıran çok sayıda PKK sempatizanı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklamasında; “2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van’da 26, Hakkari Yüksekova’da 29, Hakkari Merkez’de 9, Siirt’te 4, Batman’da 5, Şırnak’ta 10 ve İzmir’de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır” dedi.

Sokakları yakanlar terörün tâ kendisidir

Konuya ilişkin akit’e değerlendirmede bulunan İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen, “Bunlara bu gücü veren CHP’liler sanırım bıyık altından gülüyorlar. Bu terör yandaşlarını CHP cesaretlendirmektedir. Yazıklar olsun vatan hainleri ile ortak olanlara” dedi.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise, “Biz her zaman söyledik. HDP Kandil’in siyasi ayağıdır, terörün temsilcisidir. Aslında sokağa dökülenler halk değil, terörün tâ kendisidir. Bu tablonun sorumlusu da sürekli yanlarında olan CHP’dir. Bugün PKK’nın var oluş sebebi de CHP’dir. Bunlar CHP ile kafa kafaya verip, ‘Türkiye’yi nasıl bölüp parçalarız’ hesabı yapıyorlar. Bıktık artık bu ihanet oyunlarından” diye konuştu.

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