Cerrahi Ve Koruyucu Maske Test Laboratuvarı

Tek kullanımlık ve yarım yüz maskeleri hastanelerle sağlık kuruluşu çalışanlara uyumlu, biyolojik sıvılara karşı koruma özelliğiyle performans odaklı verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.

Tıbbi Maske Test Yöntemleri

Avrupa standartlarına uygun, mühendislik kontrolleri ve biyolojik testleri tamamlanmış cerrahi maskeler, biyolojik sıvılara ve enfeksiyöz ajanlara karşı koruma odaklı kullanıma hazırdır. Tıbbi yüz maskeleri, sentetik kanın nüfuz etmesine karşı direnç özellikleri ile ağız ve burun kanallarını koruyacak şekilde standart özellikler kazandırılarak kullanıma sunulmaktadır. Uluslararası standartlar örgütü ( ISO) onaylı tıbbi giyecekler, sağlık çalışanlarını vücut sıvıları ve kan damlacıklarına karşı korumaktadır.

· Sentetik kan penetrasyon testleri, TYPE II R uygulamalarına karşı yapılmaktadır.

· Mikrobiyolojik temizlik işlemleri

· Diferansiyel basınç değerlendirmesi

· Bakteri filtrasyon testleri

· Maskelerin kullanım alanı ve tipine göre yapılarak, değerlendirilmektedir. Hava, sıvı ve kimyasal madde odaklı maskelere karşı uygulanmaktadır.

Cerrahi Maske Performans Değerlendirme

Hastane ve sağlık kuruluşlarında kullanılmakta olan cerrahi maskeler, yarım ve tam maske olarak kullanım sırasında virüs, bakteri ve kan sıvılarına karşı koruma gerçekleştirmek üzere testlerden geçmektedir. Vücutta biriken sıvıları nüfusu dikkate alınarak, maskede biriken sıvının performansı değerlendirilir. Ağız ve burun koruma odaklı olan maskeler, filtrasyon verimliği ve basınç düşmesine karşı genel etkilerden, faktörlerden nasıl etkilendiği dikkate alınmaktadır.

· Vücutta biriken sıvı ve maruz kalınan ortam değerlendirmeleri yapılmaktadır.

· Mühendislik kontrollerinden geçerek, yüzü koruma ve ciddi risk gruplarına göre değerlendirmeler yapılır.

· Çeşitli mikroorganizmaların neden olabileceği hastalık ve etkiler üzerinde durulmaktadır.

· Direnç, basınç ve temas potansiyeline göre maske özellikleri ayrılarak kullanıma sunulur.

Maske Testeleri Solunum Koruma Programları

Ciddi hastalıkların hava ve nefes yoluyla bulaşmasına karşın, solunum partikül maskelerine, cerrahi ve tıbbi maske alanında detaylı incelemeler yapılmaktadır. Kullanıcının dışarıya etkileri ve dışarının kullanıcıya etkileri üzerinde durularak, hava temizliği, filtrasyon işlemleri, tıbbi ve mühendislik aşamalarından geçmektedir.

· Duman, sis, gaz ve buhar ve sigara etkilerine karşı korumaya odaklı maske testleri uygulanmaktadır.

· Enfeksiyon kontrolleri, uygun solunum koruması ve gazlara karşı koruma odaklı testler maske tiplerine göre uygulanmaktadır.

· Partikül solunum maskeleri tıbbi ve kimyasal çalışma alanlarına göre solunum testleri uygulanarak, hava şartları ve kullanım koşulları üzerinden değerlendirilmektedir.

· Bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyonlara karşı koruma kriterleri sabitlenmektedir.

Cerrahi Maske Güvenlik Kriterleri

EUROLAB Enfeksiyon ve biyolojik sıvı ile bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, sağlık kuruluşlarında yayılımının önüne geçilmesi için hasta ve sağlık çalışanı arasında koruyucu görev görecek maske üretimleri deneyler sonucu ekipmanlar arasına katılmaktadır. Kimyasal eksenli olmayan bu maske türleri, solunum koruması ve biyolojik sıvı koruması odaklı testlerden geçmektedir. CH 15- 017 solunum koruması ile sağlık kuruluşlarındaki çalışanların, hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korunma, tedbir alma ve hastayla mesafe alanı yaratmasına karşın filtre yöntemiyle hijyen sağlayacaktır.

· Tam yüz maskesi

· Yarım yüz maskesi

· Ağız tipi maske

· Temiz hava solunum cihazları ve maskeleri

Enfeksiyon kontrolü ile bulaşıcı hastalıkların düşük ihtimaller çerçevesinde yaygınlaşmasına ve taşıyıcı ile sağlık çalışanı arasında koruma duvarı örmesine öncelik verilmektedir.

Cerrahi ve Koruyucu Maske Test Standartları

EUROLAB İnsan sağlığına uygunluk, yüze uygunluk ve pratik değerlendirmeler yapılarak, cerrahi ve koruyucu maske test laboratuvarı üzerinden gelişmiş uygulamalara yer vermektedir. Gereklilikler ve deney yöntemleri ile, tıbbi yüz maskesinin el verişli ortam kullanımı, kullanıcıya etkileri ve kullanım pratikliği test edilerek uygunluk raporu almaktadır.

· Sentetik kan penetrasyon direnci

· Mühendislik kontrolleri

· Doğrudan temas potansiyelleri

· Solum ve hava koşulları testleri

· Sıvı birikmesi ve maske kullanım süresi

Gerçek kullanım koşulları üzerinden değerlendirilerek, tek kullanımlık cerrahi maske laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde sunulmaktadır. Ameliyathane ve sağlık kuruluşlarının birçok alanında direnç odaklı kullanım hedeflenir.

Koruyucu Maske Test Standartları

Burun ve ağız bölgesinin direkt havayla temasının kesildiği yüz maskesi tiplerinde, havadaki partiküller dikkate alınmaktadır. Koruyucu maske, havadan bulaşan hastalıklar ve zararlı mikroorganizmalara karşı kullanıcının yanak kısmından basınç uygulayarak havanın girmesini engeller. Filtre yöntemiyle havanın tam yalıtımlı bir şekilde maskeyle temas etmesi ve kullanıcıyla koruma sağlaması hedeflenmektedir. Etkin filtreleme yöntemiyle, tam yalıtım sağlar. Cerrahi maskeler sıvı alış verişi olabilecek ortamlar ve hastalıklar üzerinden koruma sağlarken, koruyucu maskeler hava yoluyla bulaşacak hastalıklara karşı sınıflandırılmıştır.

· Partikül filtrasyon verimliliği ölçülmektedir.

· Solunum direnci, basınç ve sızıntı değerlendirmeleri uygulanmaktadır.

· Sınıflandırma yapılarak, mikroorganizma ve hava filtreleme potansiyelleri ölçülür.

· Koruma sağlayacağı alan ve koruma oranı onaylanır.

Tıbbi Maskeler Ve Gereklilikleri

Ağız ve burun mukozası üzerinden uygulanmakta olan test prosedüründe, sıvı alışverişine karşı direnç ve öngörülen riskler çerçevesinde değerlendirmeye alınmaktadır. Cerrahi maske gruplarının arasında yer alan tıbbi maskeler, bakteriyel ve partiküller üzerinden test edilmektedir. Kullanım koşulları ve alanları göz önünde bulundurularak deney yapılmaktadır.

· Partikül filtrasyon verimliliği test edilmektedir.

· Bakteriyle filtrasyon verimliliği test edilir.

· Nefer alabilirlik veya fark basıncı testi uygulanmaktadır.

· Biouyumluluk ve mikrobiyal temizlik standartları değerlendirilmektedir.

Maske Kullanım Ve Tek Kullanımlık Maske Standartları

Sıvı birikintileri ve ağız mukozasıyla temas halinde oluşabilecek risk değerlendirmeleri yapılmaktadır. Patojenlere karşı filrasyon direnci ölçülerek, nefes alabilirlik üzerinden değerlendirmelere tabi tutulur. Profesyonel ve kişisel uygunluk standartları üzerinden değerlendirilerek, çevresel etmenler, kullanım alanları ve kullanım süresi raporlaması yapılarak patojenlere karşı koruma işlemleri gerçekleşmektedir.

Maske kullanıcısının tehlike faktörleri deneyler üzerinden incelenmektedir. Çevresel etmenler, temas ve temassız ortamdaki risk grupları değerlendirilir. Mesafe ve mesafesiz ortamda risk grupları değerlendirilmektedir. Tek kullanımlık maske süresi, cerrahi ve koruyucu maske test laboratuvarı üzerinden değerlendirilerek tehlike faktörlerine karşı tam koruma sağlanması amaçlanmaktadır.

Maske Sınıflandırma Ve Gruplandırma Testleri

EUROLAB TSE ve İSO değerlendirmeleri kapsamında, hava ile solunum odaklı bulaşıcı hastalıklar bakteriler ve virüs potansiyellerine karşı maske sınıflandırması yapılmaktadır. Solunum değeri, basınç değeri ve koruma direnci üzerinden yapılan değerlendirmeler kapsamında, sağlık kuruluşları ile kimyasal ağırlıklı laboratuvar kullanımlarına karşı gruplandırmalara göre sınıflandırma tanımlanmasına yer verilir.

Kimyasal alandaki risk kontrolleri, hastalık risk kontrolleri ve sızıntı risk kontrolleri yapılmaktadır. Son derece hayati olan durumlar söz konusu olduğu için solunum direnci ve filtrasyon değerleri belgelendirme ve onaylama işlemlerinden geçerek, kullanım alanı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Tıbbi Maske Ve Koruyucu Maske Belgelendirme

Kan, vücut sıvısı, hava ve kimyasal madde bulaşma olasılıklarına karşı temas ile bulaşan partikül değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, testlerin onaylanması aynı zamanda kullanım koşullamaları üzerinden değerlendirmeleri yapılmaktadır. Yüz maskeleri, burun ve ağız mukozası üzerinden tıbbi prosedüre uygunluk belgesi alarak, kullanıcıyla buluşmaktadır.

· Belgelendirme ve onay sistemi TSE İOS ulusal ve uluslararası standartlar üzerinden değerlendirilerek kabul edilmektedir.

· Hava, sıvı ve kimyasal koruma odaklı maske türleri sınıflandırılmaktadır.

· Saha ve kapalı alan kullanım koşulları değerlendirilmektedir.

Cerrahi ve koruyucu maske test laboratuvarı kapsamında, yüz maskesi ve ağız maskesi filtrasyon, basınç ve temas değerlendirmelerinden sonra kullanım alanına göre gruplara ayrılır, değerlerin sağlayacağı koruma odakları raporlanır.

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